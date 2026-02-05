Несколько капель – и прусаки сбегут галопом: народное средство от тараканов – безвредно для животных

Тараканы (брр, даже писать это неприятно) – по-прежнему актуальная проблема для многоквартирных домов. К сожалению, эти назойливые насекомые часто попадают в топ бытовых вредителей, согласно данным Роспотребнадзора. Но не отчаивайтесь. Существуют вспомогательные методы борьбы, и один из них – использование репеллентных свойств некоторых эфирных масел.

Как запахи отпугивают тараканов: научный взгляд

Тараканы очень чувствительны к определенным запахам. Летучие соединения в эфирных маслах воздействуют на их хеморецепторы, вызывая эффект отторжения. Исследования, проведенные в 2019 году и опубликованные в журнале "Journal of Economic Entomology", показали, что терпены, содержащиеся в маслах мяты, гвоздики и чайного дерева, действительно отпугивают рыжих тараканов (Blattella germanica) в лабораторных условиях. Однако важно понимать: эти запахи скорее препятствуют проникновению насекомых в обработанную зону, а не убивают их. Это скорее "стоп-сигнал", чем яд.