Тараканы мрут гурьбой после угощения: в ход пускаем жёлтый фрукт — это последний «обед» вредителей

Проблема тараканов в квартире может превратиться в бесконечную битву, где вашим главным противником становится привыкание насекомых к химикатам. Многие популярные инсектициды со временем теряют эффективность, так как у популяции вырабатывается резистентность. В такой ситуации стоит обратиться к проверенному временем методу, который использовали еще десятилетия назад. Речь идет о борной кислоте — веществе, против которого у тараканов не вырабатывается устойчивость.

Научный принцип действия: как работает борная кислота

Борная кислота оказывает на тараканов контактно-кишечное действие. Ее мельчайшие кристаллы обладают абразивными свойствами, повреждая хитиновый покров насекомого. Попадая в пищеварительную систему, кислота нарушает водно-солевой баланс и процессы всасывания питательных веществ, что приводит к гибели от обезвоживания. Важное преимущество этого метода — отсутствие мгновенного летального эффекта. Зараженная особь успевает вернуться в гнездо, где погибает и становится источником отравления для сородичей через контакт или каннибализм, создавая цепную реакцию.