Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Всего за 30 минут готовлю завтрак на всю неделю: сладкая ПП-запеканка с овсянкой и фруктами

Всего за 30 минут готовлю завтрак на всю неделю: сладкая ПП-запеканка с овсянкой и фруктамиСоздано ИИ/pg11.ru

Устали от приторных десертов и напичканных сахаром готовых завтраков? Всё больше людей делает выбор в пользу здорового питания, и это отличная тенденция. Исследования показывают, что почти половина российских семей стремится употреблять меньше сахара. Прекрасным решением станет овсяная запеканка с бананом – вкусная, полезная и простая в приготовлении альтернатива, которая к тому же идеально подходит для завтрака или перекуса и может храниться в холодильнике целую неделю!

Что делает овсяную запеканку такой особенной

Эта запеканка – настоящий кладезь полезных веществ! Овсянка, бананы, яйца и молоко – простые, но очень ценные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине.

Рецепт здоровья: ингредиенты и пищевая ценность

Вам понадобятся:

  • 2 спелых банана (примерно 200 г) – чем спелее, тем слаще и ароматнее будет запеканка
  • 2 стакана молотых овсяных хлопьев (около 160 г) – можно использовать блендер или кофемолку, чтобы превратить обычные хлопья в муку
  • 2 куриных яйца – выбирайте фермерские, если есть такая возможность
  • 1 стакан молока (250 мл) – подойдёт любое, но коровье молоко придаст более насыщенный вкус
  • 1 чайная ложка разрыхлителя (5 г) – он сделает запеканку воздушной и пышной
  • 1–2 чайные ложки молотой корицы – аромата много не бывает!
  • щепотка соли – чтобы сбалансировать вкус

Интересно про пищевую ценность: одна порция (примерно 1/6 от всего объема запеканки) содержит всего 180-200 килокалорий, а также 7 г белка, 4 г жиров и целых 30 г углеводов, включая 4 г клетчатки, что обеспечивает долгое чувство сытости.

Готовим вместе: пошаговая инструкция

  1. Разогреваем духовку: включите духовку и установите температуру 180°C. Это стандартная температура для выпечки запеканок, рекомендованная даже в профессиональных кулинарных сборниках.
  2. Готовим основу: разомните бананы вилкой до состояния пюре. Добавьте яйца и молоко, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Соединяем сухие ингредиенты: всыпьте молотые овсяные хлопья, разрыхлитель, корицу и соль. Хорошо перемешайте. Обратите внимание: тесто должно получиться жидковатым.
  4. Украшаем и выпекаем: разлейте тесто по формам, заполняя их примерно на 2/3. Если хотите, добавьте свежие или замороженные ягоды, например, чернику или малину, или кусочки яблока. Представьте, как сочные ягоды "взорвутся" вкусом в каждом кусочке!
  5. Выпекаем до готовности: поместите формы в разогретую духовку и выпекайте в течение 25-30 минут. Готовность можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой из центра, значит, запеканка готова.

Как хранить и употреблять

После остывания запеканку рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6°C в закрытой емкости. Помните, что продукты на основе яиц и молока лучше не хранить дольше 5 дней. Перед употреблением запеканку можно разогреть в микроволновке в течение 1-2 минут при мощности 800 Вт.

Почему это полезно для здоровья

Овсяные хлопья – это отличный источник растворимой клетчатки, особенно бета-глюкана. Научные исследования показывают, что бета-глюкан помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Бананы богаты калием и природными сахарами, которые обеспечивают быстрое и длительное насыщение.

Важно знать: ограничения и альтернативы

К сожалению, этот рецепт не подойдёт людям, страдающим непереносимостью глютена (если овсяные хлопья не сертифицированы как безглютеновые) или аллергией на яичный или молочный белок. В качестве альтернативы молоко можно заменить на растительное (например, миндальное или соевое), а часть овсяных хлопьев – на отруби для снижения калорийности. 

По материалам news.ru.

Ранее мы писали  Улучшитель теста: как одна «неправильная» ложка делает пельменное тесто упругим, как в ресторане и  Смешиваем капусту с минералкой – вкуснейшее постное блюдо готово: родные подерутся за последний кусочек.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+