Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Умные хозяева перестали шпатлевать стены: новый тренд набирает обороты — дешево и эффектно

Умные хозяева перестали шпатлевать стены: новый тренд набирает обороты — дешево и эффектно

Вы устали от бесконечных мешков штукатурки, строительной пыли и дней ожидания, пока стены высохнут? Представьте себе, что идеально ровные стены можно получить всего за несколько часов, без грязи и утомительной шлифовки. Звучит как мечта? Нет, это реальность благодаря набирающим популярность натяжным стенам.

Что такое натяжные стены и почему они завоёвывают рынок

Натяжные стены – это инновационная технология, пришедшая к нам из Европы и активно развивающаяся в России с середины 2010-х (по данным Ассоциации производителей натяжных потолков). Суть проста: на предварительно установленный по периметру стены профиль (из алюминия или пластика) натягивается полотно. Это может быть ПВХ пленка или ткань, выбор зависит от ваших предпочтений и задач.

Как это работает? От теории к практике

Процесс монтажа натяжной стены напоминает установку натяжного потолка, но с некоторыми нюансами.

  1. Подготовка: первым делом оценивается состояние стены и подготавливается поверхность. Часто для улучшения звукоизоляции под полотно укладывают специальную подложку. Также на этом этапе монтируются закладные для розеток, выключателей и других необходимых элементов. Представьте, что вы хотите разместить бра над кроватью. Закладная обеспечит надёжное крепление светильника к стене через натяжное полотно.

  • Монтаж профиля: по периметру стены крепится профиль, который будет удерживать полотно. Важно, чтобы профиль был установлен ровно: от этого зависит внешний вид готовой стены.

  • Натяжка полотна: самый интересный этап! Полотно аккуратно натягивается на профиль, создавая идеально ровную поверхность. При использовании ПВХ пленки она нагревается тепловой пушкой для лучшей эластичности и усадки.

    • По словам мастеров из учебных центров "Аронд" и "Полипласт", монтаж натяжной стены площадью 10-15 м² занимает всего 4-8 часов. Сравните это с несколькими днями, необходимыми для выравнивания стены штукатуркой!

    5 причин, почему натяжные стены – это будущее ремонта:

    • Идеально ровная поверхность: забудьте про неровности, трещины и дефекты. Натяжные стены обеспечивают безупречную гладкость безо всякой шлифовки и покраски.
    • Скорость монтажа: как уже упоминалось, установка занимает считаные часы. Это особенно ценно, когда время – деньги.
    • Минимум грязи и пыли: больше не нужно отмывать всю квартиру после масштабного ремонта.
    • Экономия средств: хотя на первый взгляд натяжные стены могут показаться дорогими, в конечном итоге вы сэкономите на материалах и работе, так как исключаются трудоемкие этапы выравнивания и отделки. По данным компаний "Еврострой" и "Мир потолков", стоимость натяжных стен может быть на 15-25% ниже, чем классическое выравнивание под покраску.
    • Дополнительная звукоизоляция: при использовании специальной подложки натяжные стены помогут снизить уровень шума в помещении.

    Есть ли недостатки? Разбираемся в нюансах

    Как и у любой технологии, у натяжных стен есть свои ограничения.

    • Материал: большинство ПВХ полотен относятся к классам горючести Г2-Г4. Это означает, что они не рекомендуются для использования вблизи открытого огня.
    • Чувствительность к повреждениям: острые предметы могут повредить полотно. Поэтому стоит быть аккуратными при обращении с мебелью и другими предметами интерьера.

    Где натяжные стены смотрятся лучше всего?

    Натяжные стены идеально подходят для акцентных стен в гостиных, спальнях и прихожих. Они позволяют быстро и эффектно обновить интерьер, добавить яркий акцент или создать необычный визуальный эффект. Например, можно использовать полотно с фотопечатью, имитирующее кирпичную кладку или природный камень.

    Тенденция, которая набирает обороты: статистика говорит сама за себя

    По данным Яндекс.Wordstat, количество запросов "натяжные стены" выросло на 40% за 2024-2025 годы. Это говорит о том, что всё больше людей интересуется этой технологией и рассматривает ее как альтернативу традиционному ремонту.

    Что важно учесть перед принятием решения

    Прежде чем остановить свой выбор на натяжных стенах, проконсультируйтесь со специалистом. Он оценит состояние стен, назначение помещения и поможет подобрать оптимальный вариант, соответствующий вашему бюджету и требованиям. Особое внимание уделите выбору материалов. Если используются ПВХ материалы, обязательно проверьте наличие сертификатов пожарной безопасности и экологичности.

    Ранее мы писали  На виниловые обои и не смотрю: найден трендовый материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки и  Утеплили полы за 2 часа - не потратили ни копейки: даже в -35 ходим без тапок.

    Читайте также:

    ...

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+