1 столовая ложка — грязь и масляный налет из изюма исчезнут моментально: умные хозяйки моют сухофрукты только так

Сухофрукты – это, конечно, кладезь витаминов и энергии, идеальный перекус для тех, кто следит за своим здоровьем. Но прежде чем с аппетитом уплетать горсть сладенького изюма или сочной кураги, остановитесь на мгновение и задайте себе вопрос: а насколько они чисты? Просто сполоснуть под краном недостаточно! Давайте разберемся, как правильно промывать сухофрукты, чтобы не глотать вместе с ними пыль, грязь и опасную химию.

Шокирующая правда о сухофруктах: что нам скрывают производители?

За блестящим и аппетитным видом сухофруктов скрывается не очень приятная правда. В процессе сушки, транспортировки и хранения на них оседает пыль, грязь, а иногда и невидимая армия микроорганизмов. Но это еще полбеды! Многие производители, чтобы продлить срок годности и придать своему товару привлекательный вид, обрабатывают сухофрукты диоксидом серы (E220) – мощным консервантом. Да, он эффективно борется с плесенью и бактериями, но может вызывать аллергические реакции, проблемы с дыханием и другие неприятности, особенно у детей и людей с чувствительным пищеварением.