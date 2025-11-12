Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарцам рассказали, как получить компенсацию за зубные расходы

Если вы потратили свои кровные на протезирование зубов, то можете вернуть сумму понесенных расходов. Какие категории жителей Коми могут претендовать на такую меру социальной поддержки – выяснил «Про Город».

Речь идет о предоставлении социальной услуги в части возмещения расходов на изготовление и ремонт зубных протезов. 

«Правом на этот вид поддержки могут пользоваться представители старшего поколения в городах и районах Коми: труженики тыла; ветераны труда и военной службы; ветераны труда Республики Коми, - пояснили нашему изданию в комплексном центре социальной защиты населения столицы региона. - А также: одиноко проживающие жители региона от 80-ти лет и старше; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий периода СССР».

Обратиться за оформлением соцподдержки по затратам текущего года необходимо до 31 декабря 2025-го. Вышеперечисленным категориям населения нашей Республики компенсируются расходы на зубопротезирование за время не ранее чем с первого января этого года в медицинских организациях, расположенных в Коми и имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую оказание услуг по специальности «ортопедическая стоматология». 

- Выплата назначается однократно в размере фактически произведенных расходов на зубопротезирование, но не более 50 тысяч рублей, - подчеркнули «Про Городу» в центре соцзащиты. – Подготовить необходимо несколько документов: паспорт; договор оказания соответствующих медицинских услуг и чек в подтверждение оплаты расходов на эти цели.

С этими документами следует сходить в центр соцзащиты по месту жительства или в офис МФЦ («Мои документы»). Жители столицы Коми могут обратиться в комплексный центр соцзащиты населения лично в порядке очереди по предварительной записи, позвонив по телефону в будни в рабочие часы: 8 (8212) 301-626.

Галина СЕРГЕЕВА

