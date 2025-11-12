Сыктывкарцам рассказали, как получить компенсацию за зубные расходы
- 17:15 12 ноября
- administrator
Если вы потратили свои кровные на протезирование зубов, то можете вернуть сумму понесенных расходов. Какие категории жителей Коми могут претендовать на такую меру социальной поддержки – выяснил «Про Город».
Речь идет о предоставлении социальной услуги в части возмещения расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.
«Правом на этот вид поддержки могут пользоваться представители старшего поколения в городах и районах Коми: труженики тыла; ветераны труда и военной службы; ветераны труда Республики Коми, - пояснили нашему изданию в комплексном центре социальной защиты населения столицы региона. - А также: одиноко проживающие жители региона от 80-ти лет и старше; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий периода СССР».
Обратиться за оформлением соцподдержки по затратам текущего года необходимо до 31 декабря 2025-го. Вышеперечисленным категориям населения нашей Республики компенсируются расходы на зубопротезирование за время не ранее чем с первого января этого года в медицинских организациях, расположенных в Коми и имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую оказание услуг по специальности «ортопедическая стоматология».
- Выплата назначается однократно в размере фактически произведенных расходов на зубопротезирование, но не более 50 тысяч рублей, - подчеркнули «Про Городу» в центре соцзащиты. – Подготовить необходимо несколько документов: паспорт; договор оказания соответствующих медицинских услуг и чек в подтверждение оплаты расходов на эти цели.
С этими документами следует сходить в центр соцзащиты по месту жительства или в офис МФЦ («Мои документы»). Жители столицы Коми могут обратиться в комплексный центр соцзащиты населения лично в порядке очереди по предварительной записи, позвонив по телефону в будни в рабочие часы: 8 (8212) 301-626.
Галина СЕРГЕЕВА