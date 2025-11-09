Шопинг в Фикс Прайс: 20 хитовых покупок и два провала — честный отзыв

Настенные часы Стильная модель в классической черно-бело-бронзовой гамме. Диаметр 30 см, стекло, бесшумный механизм. Цена 399 рублей — одно из лучших предложений на рынке.

Итоги нескольких визитов в ФИКС ПРАЙС: какие товары оправдали ожидания, а какие оказались пустой тратой денег.

Лампочки KODAK Мощные и экономичные. Одна лампочка дает свет, сопоставимый со старыми моделями на 100 Вт. Три лампочки в люстре создают комфортное яркое освещение.

Дорожные органайзеры Прочные и функциональные. В самый большой контейнер легко помещается сезонная одежда. Качество пошива хорошее, несмотря на тонкую ткань.

Зубная паста (99 руб.)

Эффективная отбеливающая паста. Оставляет ощущение идеальной чистоты зубов.

Влажные салфетки

Универсальное средство для уборки. Качественно очищают большинство поверхностей.

Спрей "Пятноль"

Действенное средство. Без труда вывел сложное жирное пятно с хлопковой футболки.

Товары с ограниченной эффективностью

Белая этажерка

Удобное решение для систематизации косметики и средств гигиены в ванной комнате.

Капсулы для стирки "Блески"

Подходят для повседневной стирки, но для выведения сложных пятен может потребоваться двойная доза.

Средство "Антипот"

Справляется со свежими следами пота, но против застарелых пятен бессильно.

Влажная туалетная бумага и бумажные полотенца

Стабильное качество и постоянное наличие в ассортименте.

Теннисные мячи

Нестандартное, но полезное применение для массажа стоп после рабочего дня.

Неудачные покупки

Чайник из "янтарной" коллекции

Несмотря на большой объем и быстрый нагрев, модель разочаровала отсутствием автоотключения и стойким запахом пластика, который влияет на вкус напитков.

Средство для чистки экранов

Не справилось с полировкой зеркальной поверхности, хотя для протирки мониторов и клавиатуры оказалось пригодным.

Вывод: Ассортимент ФИКС ПРАЙС позволяет найти качественные товары по низким ценам, но к выбору некоторых категорий товаров стоит подходить избирательно, пишет Честный Автор.

Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.

