Про любовь к детям и рвении к ним даже на каникулах: история сыктывкарского учителя с 35-летним стажем

Одна из мам школьников написала в нашу редакцию письмо: “Кацимон Инга Ярославовна – профессиональный учитель начальных классов, добрая, чуткая, обаятельная, очень внимательная к детям и ответственная женщина”. Преподает она в школе №16.

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание? Расскажите, как вы стали педагогом и почему?

– Об этом я мечтала с детства, когда рассаживала своих кукол на диване и начинала их учить. Постепенно я свою мечту осуществила, поступив в педагогический колледж №14. Отучилась в нем и была на практике в школе №16. Показала там себя, как очень ответственную студентку. После окончания учебы меня пригласили здесь работать, и я до сих пор тут – уже почти 35 лет!

– Что больше всего нравится в профессии педагога?

– Безусловно, давать ребятам новые знания и видеть, как они растут, развиваются, становятся самостоятельными и ответственными. Мне кажется, что в этой профессии случайные люди не задерживаются – либо ты сильно любишь детей, либо ты сразу уходишь. Когда каникулы, я сначала отдыхаю, а потом начинаю скучать. Дома говорю: “Хочу обратно”. После их выпуска всегда смотрю, куда ребята поступают, за их успехами слежу. Ко мне даже приезжают ученики из других городов и пытаются навестить.

– Как думаете, как вас видят в роли педагога – добрым, злым, веселым, строгим?

– Все-таки строгим, но я могу пошутить – в моей работе есть и кнут, и пряник.

– Есть ли смешные, забавные или трогательные истории и какие?

– Идет урок, и я обращаю внимание на ученика – у него на одной ноге туфля, а на другой ноге кроссовок белый. Я смотрю на него и говорю: “А почему у тебя такая обувь?”. Он мне отвечает: “Я заметил это сразу, как только пришел, но ничего вам не сказал, потому что не хотел вас расстраивать”.

– Хотели ли когда-нибудь сменить профессию?

– Никогда не хотела. 

– Есть ли у вас мечта и какая?

– Мечта – чтобы были все здоровы и счастливы. Это самое главное!

