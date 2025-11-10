Про любовь к детям и рвении к ним даже на каникулах: история сыктывкарского учителя с 35-летним стажем

Одна из мам школьников написала в нашу редакцию письмо: “Кацимон Инга Ярославовна – профессиональный учитель начальных классов, добрая, чуткая, обаятельная, очень внимательная к детям и ответственная женщина”. Преподает она в школе №16.

– Как поняли, что преподавание – ваше призвание? Расскажите, как вы стали педагогом и почему?

– Об этом я мечтала с детства, когда рассаживала своих кукол на диване и начинала их учить. Постепенно я свою мечту осуществила, поступив в педагогический колледж №14. Отучилась в нем и была на практике в школе №16. Показала там себя, как очень ответственную студентку. После окончания учебы меня пригласили здесь работать, и я до сих пор тут – уже почти 35 лет!

– Что больше всего нравится в профессии педагога?