Ламинат уже прошлый век: бюджетная замена досок – стелим всего в один слой, а пол теплющий

Если вы ищете напольное покрытие, которое сочетает доступность, комфорт и долговечность, стоит обратить внимание на линолеум с войлочной основой. Это решение особенно актуально для тех, кто ценит уют и хочет сэкономить на ремонте без потери качества.

Что это такое?

Линолеум на войлочной основе — это многослойный материал, где нижним слоем служит прессованная войлочная подложка из натуральных или синтетических волокон. Верхние слои обеспечивают износостойкость и декоративный эффект, имитируя дерево, камень или другие текстуры.