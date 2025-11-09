Логотип новостного портала Прогород
Что класть первым в щи - картошку или капуста: запомните это простое и важное правило - будет вкусно как у бабушки

Щи – душа русской кухни, суп, который согревает не только тело, но и сердце. Но у каждой хозяйки свой "правильный" рецепт, и порой возникает вопрос: что же все-таки кидать в кастрюлю первым – картошку или капусту? Шеф-повар Андрей Махов поделился своими секретами, как сварить щи, от которых вся семья будет в восторге.

Капуста всему голова: выбираем правильно, готовим с умом

Выбор капусты – ключевой момент в приготовлении щей, от которого зависит вкус и текстура готового блюда.

  • Квашеная капуста: Идеальный вариант для зимних, насыщенных щей. Но помните: перед тем, как отправить ее в суп, обязательно потушите! В сыром виде квашеная капуста довольно жесткая, а в настоящих щах не должно быть овощей "аль денте". Тушение смягчит капусту и раскроет весь ее аромат. Попробуйте добавить немного копченостей (например, свиные ребрышки) во время тушения – это придаст щам неповторимый вкус.
  • Свежая капуста: Если выбор пал на свежую капусту, учитывайте ее сорт. Молодые, с тонкими листьями, можно добавить в суп после картофеля (минут через 15). А вот более зрелые сорта, с плотными листьями, лучше варить вместе с картошкой, чтобы они успели размягчиться. Экспериментируйте с разными сортами белокочанной капусты, чтобы найти свой идеальный баланс вкуса и текстуры.

Бульон – основа всего: варим долго, получаем наслаждение

Настоящие щи начинаются с наваристого мясного бульона. Не жалейте времени и варите его минимум 2-2,5 часа. Выбирайте мясо на кости – говядину, свинину или баранину – оно придаст бульону максимальную насыщенность. Не забывайте снимать пену в процессе варки, чтобы бульон получился прозрачным. Бульон должен быть настолько насыщенным, чтобы щи получились по-настоящему "жирными" и вкусными.

Картофельный вопрос: когда отправить картошку в плавание?

Если вы используете картофель, отправляйте его в бульон первым. Ему нужно время, чтобы отвариться до полуготовности. Только после этого добавляйте тушеную капусту и поджаренные овощи (лук, морковь). Попробуйте использовать разные сорта картофеля для щей – одни сорта хорошо развариваются, делая суп более густым, другие сохраняют свою форму, добавляя текстуру.

Магия приправ и секреты заправки: превращаем щи в шедевр

Не скупитесь на приправы: душистый и черный перец, лавровый лист, гвоздика – все это придаст щам неповторимый аромат и пикантность. Солите щи поэтапно: сначала бульон, затем при добавлении овощей и в последний раз – перед снятием с огня. И помните: лучше недосолить, чем пересолить!

А непосредственно перед подачей заправьте щи щедрой порцией сметаны или сливок – это сделает вкус более насыщенным и нежным. Попробуйте добавить мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку) – это придаст щам свежесть и аромат.

Тушим правильно: капуста должна таять во рту

Квашеную капусту тушите около часа, добавляя копчености для аромата. Если хотите (хотя это и необязательно), поджаренные лук и морковь можно добавить как при тушении капусты, так и во время варки щей. Главное – добиться того, чтобы капуста стала мягкой и нежной, буквально таяла во рту.

И помните: настоящие щи вкуснее всего на второй день, когда они настоятся и насытятся ароматами.

Следуйте этим простым шагам, чтобы приготовить вкусные и сытные щи, которые станут настоящим украшением вашего стола. Это блюдо идеально подходит для зимнего обеда, согревая и насыщая в холодные дни!

