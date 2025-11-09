Не ждите декабря - успейте купить: 10 товаров, которые резко вырастут в цене к Новому Году-2026
- 17:01 9 ноября
- Дмитрий Паскар
Пока все в панике носятся по магазинам в предновогодней лихорадке, вы можете спокойно попивать чай, зная, что уже подготовились к праздникам и сэкономили кучу денег! Осень – это идеальное время для выгодных покупок, когда магазины распродают старые коллекции и готовятся к "Черной пятнице". Так что забудьте про декабрьский стресс и начинайте закупаться подарками и всем необходимым уже сейчас!
1. Новогодний декор: создаем волшебную атмосферу по бросовым ценам
Магазины вовсю избавляются от остатков прошлогодних коллекций, и это ваш шанс! Не упустите скидки до 70% на елочные игрушки, гирлянды и другие украшения.
Лайфхак: Покупайте комплекты шаров – это часто выгоднее, чем собирать по отдельности в декабре, когда цены взлетают до небес. А если задумались о новой искусственной елке, сейчас самое время найти идеальную модель по привлекательной цене. Не забудьте про текстиль с зимними принтами – скатерти, пледы и подушки помогут создать уютную атмосферу в доме.
2. Подарки для души и тела: косметика и парфюмерия без предновогодней наценки
Хотите порадовать близких качественной косметикой или парфюмерией? Осень – это ваш звездный час! Многие магазины предлагают скидки до 50% на праздничные наборы перед "Черной пятницей". Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы купить подарки заранее и избежать предновогодней суеты и переплаты.
3. Зимний спорт: экипировка для активных развлечений по выгодным ценам
Если вы любите зимние виды спорта, сейчас самое время обновить экипировку. К началу сезона цены взлетают в космос, а ассортимент тает на глазах, поэтому осень – идеальный момент для выгодных покупок. Зачем платить больше?
Что взять: горнолыжные костюмы, коньки, сноуборды, термобелье, шапки и перчатки – все это можно купить со значительной скидкой.
4. "Теплый гардероб": готовимся к холодам, не жертвуя кошельком
Магазины освобождают место для зимних коллекций, поэтому осенние вещи можно купить со скидками до 70%! Не упустите шанс обновить свой гардероб и подготовиться к холодам, не разоряя свой бюджет.
Что искать: пуховики, утепленные пальто, свитера, зимнюю обувь, шапки и шарфы – все это пригодится вам в холодное время года.
5. Обновляем кухню: техника и посуда для кулинарных шедевров
Осень – отличное время для обновления кухонной техники и посуды. Многие магазины предлагают скидки на мультиварки, наборы кастрюль, сервировочные наборы и текстиль для стола. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы облегчить себе жизнь и сделать процесс приготовления пищи еще более приятным.
6. "Закрома Родины": запасаемся продуктами питания по осенним ценам
Осень – время сбора урожая и, как следствие, низких цен на продовольствие. Не упустите шанс запастись мясом, рыбой, бакалеей и другими продуктами питания по выгодным ценам.
Совет: Обратите внимание на говядину, свинину и фермерскую продукцию – осенью они дешевле на 20-30%. Также выгодно покупать лосось, форель, креветки, кальмары, крупы, макароны и овощные консервы.
7. "Лето в банке": замораживаем овощи, ягоды и грибы
Осенняя заморозка – это отличный способ сохранить свежие овощи, ягоды и грибы на зиму. Цены на эти продукты перед Новым годом обычно взлетают в 1,5-2 раза, поэтому сейчас самое время запастись "летним витаминным коктейлем".
8. Праздничные напитки: готовимся к дегустации заранее
Цены на алкоголь в декабре обычно растут на 15-25%, поэтому сейчас можно купить шампанское, вино и крепкий алкоголь без спешки и переплаты. Главное, помните об умеренности!
9. Хозяйственные мелочи: комфорт и уют в каждой детали
Не забудьте про практичные вещи, которые обеспечат комфорт во время праздников: одноразовую посуду, упаковочные материалы для подарков, бытовую химию, запасные лампочки для гирлянд. Лучше подготовить все эти мелочи заранее, чтобы не бегать по магазинам в последний момент, пишет progorod33.
Читайте также:
- Салаты из СССР, которые перестали готовить напрасно: 5 забытых рецептов на новогодний стол
- Эти привычки, разрушают автомобиль раньше времени - не повторяйте, чтоб не "попасть на ремонт"
- Посадили магазинную картошку и глазам не поверили: рассказываю, что у нас из этого вышло
- Почему строители ненавидят теплые полы: как выбрать систему отопления дома и не прогадать
- Ваша дача будет раем: 1 однолетник затмит соседские клумбы — сеем сейчас, весной восхищаемся