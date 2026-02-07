Театр оперы и балета Коми обрел главного дирижера
- 08:30 7 февраля
- Инесса Богатая
Эту ответственную миссию поручено исполнять Юрию Демидовичу. Об этом сообщает Минкульт региона.
В торжественной обстановке министр Марина Бурмистрова познакомила собравшихся с новым лидером Академического театра оперы и балета. Юрий Демидович, являющийся лауреатом престижного Международного конкурса имени С.В. Рахманинова, призван вывести учреждение на новый уровень.
По словам Марины Бурмистровой, данное кадровое решение призвано укрепить позиции театра как одного из ключевых центров культурной жизни региона.
"Коми оперный театр обладает талантливой труппой и заслуженной репутацией. Приход Юрия Демидовича – это возможность повысить художественную планку и расширить участие театра в общероссийском культурном пространстве. Региональные театры должны быть видимыми на федеральной арене. Убеждена, что новый руководитель задаст уникальное направление для дальнейшего творческого роста коллектива", – отметила министр.
Юрий Демидович, молодой, но уже признанный дирижер, имеет за плечами богатый опыт работы в ведущих музыкальных театрах России. Его профессиональный путь тесно связан с крупнейшими оперными сценами страны, где формируются высокие стандарты исполнительного и постановочного искусства. Назначение поддержано авторитетными деятелями музыкально-театрального сообщества.
"Я вижу в Театре оперы и балета Республики Коми большой потенциал и яркий характер. Моя задача – разработать четкую стратегию развития, повысить исполнительский мастерство и создать условия для того, чтобы театр вошел в число лидеров российской оперной сцены. Это весьма амбициозная, но вполне достижимая цель при условии слаженной профессиональной работы", – поделился своим видением Юрий Демидович.
Важно отметить, что прежний художественный руководитель Алексей Садовский продолжит свою деятельность в должности директора театра. Такое разделение полномочий между художественным руководством и административным управлением гарантирует преемственность, стабильность и эффективную организацию работы театра.
Совместными усилиями министр культуры региона и новое художественное руководство определили первоочередные задачи. Среди них – совершенствование репертуарной политики, расширение профессиональных контактов и формирование современного, привлекательного для зрителей облика театра, способного завоевать признание как в Республике Коми, так и за ее пределами.
