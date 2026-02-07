Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Театр оперы и балета Коми обрел главного дирижера

Театр оперы и балета Коми обрел главного дирижераФото Минкультуры Коми

Эту ответственную миссию поручено исполнять Юрию Демидовичу. Об этом сообщает Минкульт региона.

В торжественной обстановке министр Марина Бурмистрова познакомила собравшихся с новым лидером Академического театра оперы и балета. Юрий Демидович, являющийся лауреатом престижного Международного конкурса имени С.В. Рахманинова, призван вывести учреждение на новый уровень.

По словам Марины Бурмистровой, данное кадровое решение призвано укрепить позиции театра как одного из ключевых центров культурной жизни региона. 

"Коми оперный театр обладает талантливой труппой и заслуженной репутацией. Приход Юрия Демидовича – это возможность повысить художественную планку и расширить участие театра в общероссийском культурном пространстве. Региональные театры должны быть видимыми на федеральной арене. Убеждена, что новый руководитель задаст уникальное направление для дальнейшего творческого роста коллектива", – отметила министр.

Юрий Демидович, молодой, но уже признанный дирижер, имеет за плечами богатый опыт работы в ведущих музыкальных театрах России. Его профессиональный путь тесно связан с крупнейшими оперными сценами страны, где формируются высокие стандарты исполнительного и постановочного искусства. Назначение поддержано авторитетными деятелями музыкально-театрального сообщества.

"Я вижу в Театре оперы и балета Республики Коми большой потенциал и яркий характер. Моя задача – разработать четкую стратегию развития, повысить исполнительский мастерство и создать условия для того, чтобы театр вошел в число лидеров российской оперной сцены. Это весьма амбициозная, но вполне достижимая цель при условии слаженной профессиональной работы", – поделился своим видением Юрий Демидович.

Важно отметить, что прежний художественный руководитель Алексей Садовский продолжит свою деятельность в должности директора театра. Такое разделение полномочий между художественным руководством и административным управлением гарантирует преемственность, стабильность и эффективную организацию работы театра.

Совместными усилиями министр культуры региона и новое художественное руководство определили первоочередные задачи. Среди них – совершенствование репертуарной политики, расширение профессиональных контактов и формирование современного, привлекательного для зрителей облика театра, способного завоевать признание как в Республике Коми, так и за ее пределами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре студентка попала под следствие за участие в мошеннической схеме.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+