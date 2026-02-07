Театр оперы и балета Коми обрел главного дирижера

Эту ответственную миссию поручено исполнять Юрию Демидовичу. Об этом сообщает Минкульт региона.

В торжественной обстановке министр Марина Бурмистрова познакомила собравшихся с новым лидером Академического театра оперы и балета. Юрий Демидович, являющийся лауреатом престижного Международного конкурса имени С.В. Рахманинова, призван вывести учреждение на новый уровень.

По словам Марины Бурмистровой, данное кадровое решение призвано укрепить позиции театра как одного из ключевых центров культурной жизни региона.

"Коми оперный театр обладает талантливой труппой и заслуженной репутацией. Приход Юрия Демидовича – это возможность повысить художественную планку и расширить участие театра в общероссийском культурном пространстве. Региональные театры должны быть видимыми на федеральной арене. Убеждена, что новый руководитель задаст уникальное направление для дальнейшего творческого роста коллектива", – отметила министр.

Юрий Демидович, молодой, но уже признанный дирижер, имеет за плечами богатый опыт работы в ведущих музыкальных театрах России. Его профессиональный путь тесно связан с крупнейшими оперными сценами страны, где формируются высокие стандарты исполнительного и постановочного искусства. Назначение поддержано авторитетными деятелями музыкально-театрального сообщества.