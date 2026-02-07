Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре студентка попала под следствие за участие в мошеннической схеме

В Сыктывкаре студентка попала под следствие за участие в мошеннической схемеФото "Про Город"

Правоохранители Коми разоблачили 16-летнюю девушку, вовлеченную в схему отмывания преступных доходов через банковские карты.

Сотрудники профильного отдела МВД выявили факт неправомерного оборота платежных средств учащейся сыктывкарского учебного заведения. Инцидент произошел в ходе оперативных мероприятий, как сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемая призналась, что на популярной видеоплатформе она обнаружила вакансию удаленной работы. Неизвестный куратор предложил ей передать реквизиты собственной банковской карты третьим лицам для якобы развития счета новой IT-компании. В дальнейшем от нее потребовали перевести около 50 тысяч рублей на сторонние ресурсы. Несмотря на согласие, девушка не получила обещанного вознаграждения, а ее карта вскоре оказалась заблокирована.

В результате юная жительница Сыктывкара выступила в качестве "дроппера" – звена в мошеннической цепочке. Ее карточный счет был использован для легализации денежных средств, похищенных у гражданина Беларуси.

Следователи МВД по Республике Коми инициировали уголовное производство в отношении студентки. Ей предписано не покидать место жительства и вести себя надлежащим образом.

В настоящий момент полицейские проводят активные действия для выявления всех участников и эпизодов данного преступления.

Правоохранительные органы Республики Коми напоминают: лица, предоставляющие свои банковские карты и реквизиты для совершения незаконных финансовых операций, подлежат уголовной ответственности. Передача своих платежных инструментов или доступов к онлайн-банкингу третьим лицам может обернуться не только соучастием в тяжком преступлении, но и материальными потерями.

