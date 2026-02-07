В Сыктывкаре студентка попала под следствие за участие в мошеннической схеме

Сотрудники профильного отдела МВД выявили факт неправомерного оборота платежных средств учащейся сыктывкарского учебного заведения. Инцидент произошел в ходе оперативных мероприятий, как сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители Коми разоблачили 16-летнюю девушку, вовлеченную в схему отмывания преступных доходов через банковские карты.

Подозреваемая призналась, что на популярной видеоплатформе она обнаружила вакансию удаленной работы. Неизвестный куратор предложил ей передать реквизиты собственной банковской карты третьим лицам для якобы развития счета новой IT-компании. В дальнейшем от нее потребовали перевести около 50 тысяч рублей на сторонние ресурсы. Несмотря на согласие, девушка не получила обещанного вознаграждения, а ее карта вскоре оказалась заблокирована.

В результате юная жительница Сыктывкара выступила в качестве "дроппера" – звена в мошеннической цепочке. Ее карточный счет был использован для легализации денежных средств, похищенных у гражданина Беларуси.

Следователи МВД по Республике Коми инициировали уголовное производство в отношении студентки. Ей предписано не покидать место жительства и вести себя надлежащим образом.

В настоящий момент полицейские проводят активные действия для выявления всех участников и эпизодов данного преступления.

Правоохранительные органы Республики Коми напоминают: лица, предоставляющие свои банковские карты и реквизиты для совершения незаконных финансовых операций, подлежат уголовной ответственности. Передача своих платежных инструментов или доступов к онлайн-банкингу третьим лицам может обернуться не только соучастием в тяжком преступлении, но и материальными потерями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми активизировали контроль за перегруженными фурами.