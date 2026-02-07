В Коми активизировали контроль за перегруженными фурами

Фото: ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми»

Нарушителям грозят внушительные штрафы. В этом месяце дорожные службы Коми совместно с представителями Ространснадзора провели масштабные проверки грузового транспорта на соблюдение весовых норм. Мероприятия, организованные ГКУ РК «УправтодорКоми» и Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Коми, проходили в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

Во время рейдов было проверено два десятка большегрузных автомобилей. Установлено, что значительная часть транспортных средств двигалась с превышением допустимой массы и нагрузки на ось. Такие нарушения представляют серьезную опасность для состояния дорог, способствуя возникновению колеи, трещин и выбоин.

Перевозчики, чьи грузовики оказались перегружены, столкнутся с административной ответственностью. Согласно статье 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств предусмотрены штрафы, достигающие шестисот тысяч рублей. Работа по контролю за соблюдением весовых параметров грузовиков на дорогах Коми будет продолжена.