В Коми поддержат инвестпроекты в АПК: новые фермы и тысячи тонн молока

Ростислав Гольдштейн заявил о поддержке правительством республики ключевых инвестиционных инициатив в агропромышленном секторе. По его словам, подобные проекты способствуют не только созданию новых рабочих мест, но и значительно укрепляют продовольственную безопасность региона.

В Прилузском районе ООО «Южное» приступило к реализации масштабного проекта по возведению телятника, рассчитанного на тысячу голов, с перспективой увеличения поголовья до 1300 и наращивания ежегодного производства молока до 11 тысяч тонн. Объем инвестиций в строительство молочного блока составит 300 миллионов рублей, что также повлечет за собой появление десяти новых трудовых позиций.