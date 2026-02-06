В Коми поддержат инвестпроекты в АПК: новые фермы и тысячи тонн молока
- 01:00 7 февраля
- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн заявил о поддержке правительством республики ключевых инвестиционных инициатив в агропромышленном секторе. По его словам, подобные проекты способствуют не только созданию новых рабочих мест, но и значительно укрепляют продовольственную безопасность региона.
В Прилузском районе ООО «Южное» приступило к реализации масштабного проекта по возведению телятника, рассчитанного на тысячу голов, с перспективой увеличения поголовья до 1300 и наращивания ежегодного производства молока до 11 тысяч тонн. Объем инвестиций в строительство молочного блока составит 300 миллионов рублей, что также повлечет за собой появление десяти новых трудовых позиций.
Аналогичные планы реализует ООО «Нёбдинский» в Корткеросском районе. Предприятие инвестирует порядка 180 миллионов рублей в строительство коровника на 320 голов, оснащенного современной роботизированной системой доения. Ожидается, что эти меры позволят увеличить выпуск молока еще на 2,8 тысячи тонн в год и обеспечат пять вакансий.
Тем временем ООО «Сыктывдинское» завершает модернизацию своей молочной фермы, внедряя роботизированные технологии. Инвестиции в размере 60 миллионов рублей позволили приобрести два передовых робота-дояра, каждый из которых способен обслуживать до 70 коров ежедневно. Ожидаемый прирост производства молока после полного завершения работ составит около 10%. Данная модернизация уже привела к созданию одного высокопроизводительного рабочего места.
Важно отметить, что ряд указанных проектов получает финансовую поддержку из бюджета Республики Коми, в том числе в виде субсидий на обновление парка оборудования и техники. Эта государственная помощь полностью соответствует задачам, определенным национальным проектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
