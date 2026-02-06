Онколог из Коми назвал тревожные признаки рака кишечника

В России этот диагнох занимает одно из лидирующих мест среди онкологических заболеваний, уступая лишь опухолям легких и молочной железы. В прошлом году в Вуктыле такой вердикт вынесли троим пациентам. О том, как распознать и предотвратить эту коварную болезнь, рассказал онколог Вуктыльской ЦРБ Андрей Дмитрияди.

Насторожить должны изменения в работе кишечника

"Любые аномалии в привычном режиме опорожнения, неясные боли в животе, ощущение тяжести, стремительная потеря веса, необъяснимая усталость и общая апатия – повод для беспокойства," – утверждает специалист.

Хотя схожие симптомы могут сопровождать иные патологии желудочно-кишечного тракта, их совокупность настоятельно требует консультации с врачом.

Факторы риска: образ жизни и генетика

Ключевыми триггерами развития недуга Андрей Дмитрияди называет неправильное питание и нездоровый образ жизни. Чрезмерное потребление жирного мяса, колбасных изделий, дефицит овощей и фруктов провоцируют воспалительные процессы в кишечнике. Курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, а также генетическая предрасположенность вносят свой значительный вклад в формирование болезни.

Профилактика – залог здоровья

Важно ограничить поступление животных жиров, увеличив в рационе долю растительной пищи, поддерживать оптимальный вес, активно заниматься физической культурой и распрощаться с пагубными привычками. Основа профилактики – регулярные медицинские обследования, особенно для лиц старше сорока лет.

Раннее обнаружение: современные методики

Современная медицина располагает эффективными методами своевременной диагностики. В рамках диспансеризации проводится анализ кала на скрытую кровь. При выявлении позитивного результата пациентам назначается колоноскопия – детальное исследование слизистой оболочки кишечника, позволяющее взять биопсию для гистологического анализа и, при необходимости, удалить предраковые образования, такие как полипы.

Главное – внимание к себе