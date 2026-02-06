Онколог из Коми назвал тревожные признаки рака кишечника
- 23:00 6 февраля
- Инесса Богатая
В России этот диагнох занимает одно из лидирующих мест среди онкологических заболеваний, уступая лишь опухолям легких и молочной железы. В прошлом году в Вуктыле такой вердикт вынесли троим пациентам. О том, как распознать и предотвратить эту коварную болезнь, рассказал онколог Вуктыльской ЦРБ Андрей Дмитрияди.
Насторожить должны изменения в работе кишечника
"Любые аномалии в привычном режиме опорожнения, неясные боли в животе, ощущение тяжести, стремительная потеря веса, необъяснимая усталость и общая апатия – повод для беспокойства," – утверждает специалист.
Хотя схожие симптомы могут сопровождать иные патологии желудочно-кишечного тракта, их совокупность настоятельно требует консультации с врачом.
Факторы риска: образ жизни и генетика
Ключевыми триггерами развития недуга Андрей Дмитрияди называет неправильное питание и нездоровый образ жизни. Чрезмерное потребление жирного мяса, колбасных изделий, дефицит овощей и фруктов провоцируют воспалительные процессы в кишечнике. Курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, а также генетическая предрасположенность вносят свой значительный вклад в формирование болезни.
Профилактика – залог здоровья
Важно ограничить поступление животных жиров, увеличив в рационе долю растительной пищи, поддерживать оптимальный вес, активно заниматься физической культурой и распрощаться с пагубными привычками. Основа профилактики – регулярные медицинские обследования, особенно для лиц старше сорока лет.
Раннее обнаружение: современные методики
Современная медицина располагает эффективными методами своевременной диагностики. В рамках диспансеризации проводится анализ кала на скрытую кровь. При выявлении позитивного результата пациентам назначается колоноскопия – детальное исследование слизистой оболочки кишечника, позволяющее взять биопсию для гистологического анализа и, при необходимости, удалить предраковые образования, такие как полипы.
Главное – внимание к себе
"Крайне важно относиться к своему самочувствию с повышенным вниманием, не пренебрегать профилактическими осмотрами и своевременными обследованиями," – подчеркивает онколог.
По его словам, раннее начало терапии значительно повышает шансы не только на полное выздоровление, но и на достижение устойчивой ремиссии.
Стоит отметить, что противоборство с онкологическими заболеваниями активно ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
