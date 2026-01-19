В Коми определили лучших самбистов
- 01:00 20 января
- Инесса Богатая
Мероприятие прошло в Воркуте. Соревнование проходило среди юношей и девушек возрастной категории 14-16 лет, по итогам которого определились обладатели путевок на первенство СЗФО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Коми.
На татами встретились 130 спортсменов, представлявших различные города региона, в том числе Сыктывкар, Воркуту, Инту, Печору, Усинск, Сосногорск, Ухту и Микунь. Участники боролись за звание сильнейших в личном и командном зачетах.
В личном первенстве победителями стали: Матвей Каданев, Дарья Плоткина и Ангелина Русинова из Сыктывкара; Юсуп Солтымурадов и Михаил Шушаков из Ухты; Расул Магамадалиев, Нуртилек Каримов, Катерина Акиничева, Амелия Соколова и Марина Прохорова из Воркуты; Тимофей Аксенов, Владислав Мышьяков, Нелли Филиппова и Рената Бигалиева из Усинска; Евгений Гирянский, Марсель Расулов и Гаджи-Мурад Аманатов из Печоры.
В командном зачете среди юношеских команд первое место заняла сборная Печоры, а среди девушек – команда Воркуты.
Отмечается, что победители и призеры соревнований получили право представлять Республику Коми на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое состоится в апреле в Санкт-Петербурге.
Проведение подобных соревнований способствует популяризации самбо в регионе и является частью государственной программы "Спорт России", направленной на развитие массового спорта и спорта высших достижений.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре определили лучших на чемпионат по пулевой стрельбе.