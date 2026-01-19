В Коми определили лучших самбистов

Мероприятие прошло в Воркуте. Соревнование проходило среди юношей и девушек возрастной категории 14-16 лет, по итогам которого определились обладатели путевок на первенство СЗФО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Коми.

На татами встретились 130 спортсменов, представлявших различные города региона, в том числе Сыктывкар, Воркуту, Инту, Печору, Усинск, Сосногорск, Ухту и Микунь. Участники боролись за звание сильнейших в личном и командном зачетах.