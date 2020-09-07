Как правильно протестовать и не попасть за решетку: рассказал сыктывкарский юрист

9 августа на Стефановской площади жескто задержали мужчину, который проводил одиночный пикет. Сотрудники полиции использовали электрошокер. Как протестовать так, чтобы этого не случилось с вами? Портал PG11.ru узнал это у сыктывкарского юриста Ильи Раковского.

Что следует сделать перед походом на митинг?

Илья Раковский рассказал несколько простых правил перед походом на митинг:

Обязательно сообщите близким куда идёте, держите с ними связь, заранее договоритесь с ними о действиях в случае задержания.

Возьмите паспорт.

Одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.

Не берите зонт, лучше головной убор или накидку от дождя (главное, чтобы она не закрывала лицо).

Возьмите с собой бутылку воды.

Предварительно зарядите все мобильные устройства, что у вас есть на руках. Возьмите дополнительную переносную зарядку.

Как следует вести себя на митинге?

Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал несколько правил, которые помогут вам избежать задержания.

Выполняйте все требования организаторов и полицейских.

Не ходите по газонам, не выходите на проезжую часть.

Никакого алкоголя, оружия и наркотиков.

Иметь зажигалку или спички при себе можно, но курить лучше не стоит.

Не поддавайтесь на действия провокаторов, если такие будут.

Ведите себя спокойно и пристойно.

Юрист обратил особое внимание на лозунги - с ними следует быть аккуратными. Он отметил, что за разжигание ненависти - национальной, религиозной и других - вас могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Вас могут задержать за нарушение общественного порядка. Если вы видите, что кто-то ведёт себя неподобающе, скажите об этом организаторам митинга, а те обратятся к полиции.

Что делать, если вас все-таки задерживают?

Юрист отмечает, что полиция на митингах обычно не спрашивает документы, а сразу задерживает. Если вас схватили и потащили в служебный автомобиль, прежде всего фиксируйте происходящее или попросите окружающих это сделать. Илья Раковский заявляет, что при попадании в автомобиль следует немедленно сообщить о задержании близким или адвокату, если он у вас есть.

Если полицейские привезли вас в отделение и составляют протокол об административном правонарушении, вы имеете право в замечаниях к нему указать, с чем не согласны. Перед составлением документа вам должны разъяснить ваши права. Если этого не сделали, вы вправе отказаться подписывать бумагу, - отмечает юрист.

Как проводить одиночный пикет?

Право на проведение пикетирования гарантируется статьей 31 Конституции Российской Федерации. Однако стоит отметить, что такие мероприятия должны соответствовать требованиям действующего законодательства по форме, содержанию и порядку его проведения.

Пикетирование - это форма публичного выражения мнения, которое должно осуществляться без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств. Пикет размещается у какого-то объекта, то есть что-то пикетируется, - заявил юрист.

Илья Раковский отметил, что на пикете можно иметь средства наглядной агитации, такие как плакаты, костюмы, раскрас лица, тела (в пределах приличия), банеры с лозунгами, транспаранты, флаги, символику, гербы, листовки или иной агитационный реквизит.

Также юрист отметил, что при пикетировании разрешается:

стоять, сидеть у пикетируемого объекта;

использовать средства наглядной агитации;

раздавать проходящим прохожим листовки;

давать интервью СМИ для объяснения цели и мотивов пикетирования и своей позиции по пикетируемому вопросу, с этой же целью отвечать на вопросы прохожих.

Закон не запрещает кричать лозунги и слоганы при помощи только своего голоса, но «кричалки» могут быть расценены, как уже проведение митинга, поэтому кричать не рекомендуется.

При пикетировании запрещается:

передвигаться по месту пикетирования;

танцевать, делать акробатические трюки;

использовать звукоусиливающие средства (свитки, дуделки, микрофоны, мегафоны и другие), музыку, иные звукозаписи;

агитировать путем бесед с прохожими;

произносить речи;

петь песни;

стучать чем-либо по-чему — либо, нарушать общественный порядок;

мешать движению прохожих и транспорта;

распивать спиртные напитки;

мусорить;

повреждать и уничтожать чужое имущество, здания, строения, зеленые насаждения;

не выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, оказывать им сопротивление;

нарушать регламент пикетирования;

не выполнять требования организатора, уполномоченных им, а также уполномоченного властями.

Важно: основное отличие пикета от митинга – отсутствие движения пикетчиков, а значит минимум неудобств окружающим и минимум проблем для властей. То есть мысленно очертите некий круг – все действие и должно происходить внутри этого пространства.

Илья Раковский заявляет, что количество участников пикета закон не регламентирует так: один и более. Точной цифры нет. По словам юриста, здравый смысл подсказывает, что человек 30 – максимальный предел, чтобы у властей не появилось ощущение, что происходит не пикет, а митинг.

По словам юриста, для пикетирования группой лиц необходимо выбрать организаторов. Уведомление в органы власти подают организаторы митинга. Их может быть несколько или один. Требования к организатору: гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, дееспособный и не отбывающий наказание в местах лишения свободы.

Важно: Оформление полномочий организатора не урегулировано законом, но рекомендуется составлять протокол. Этот протокол нужно брать с собой при подаче уведомления, но давать его не нужно, если вас об этом не спросили. Его следует на всякий случай взять с собой на пикет. Были случаи, когда его спрашивали.

Организатор обязан подать уведомление о проведении пикетирования в орган власти не ранее 15 дней до дня проведения пикета и в срок не позднее 3 дней до его проведения. Если указанные дни совпадают с воскресеньем или нерабочим праздничным днем - не позднее четырех дней до дня его проведения. Уведомление подписывается всеми организаторами, если их несколько, и также всеми уполномоченными, если они имеются.

В уведомлении должно быть указано:

цель публичного мероприятия; форма публичного мероприятия; место (места) проведения публичного мероприятия; дата, время начала и окончания публичного мероприятия; предполагаемое количество участников публичного мероприятия; формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи; фамилия, имя, отчество организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона; фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия; дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. подпись организатора (ов) и уполномоченных (если они есть).

При подаче уведомления организатор должнен предъявить паспорт, уведомление в двух подлинных идентичных экземплярах. Если оно подается не организатором лично, то лицо, его подающее также должно предъявить нотариальную доверенность от организаторов на право подачи такого уведомления. При подаче уведомления организатору рекомендуется также иметь при себе:

Протокол о его избрании — подлинник и ксерокопия.

Регламент пикетирования — подлинник и ксерокопия (то есть сценарий, план).

Копии паспортов всех организаторов и уполномоченных,

Подлинники и копии распоряжений или приказов о назначении уполномоченных.

Эти документы не обязательны при подаче уведомления, но власти могут их попросить. Если попросят, то отдать копии, подлинники представить на обозрение, но не отдавать.

Важно: Орган власти должен забрать один экземпляр уведомления, на втором экземпляре, которое остается у организатора, должна быть поставлена отметка о его принятии с указанием даты и времени принятия.

Юрист отмечает, что если уведомление приняли не ранее пяти дней до дня проведения пикетирования, то орган власти должен письменно в течение трех дней известить организатора об изменении места и времени проведения публичного мероприятия.

Что обязаны делать органы власти?

Юрист отметил, что если у органа власти нет замечаний ко времени, месту, формам и содержанию пикетирования, то он должен:

передать организатору письменное распоряжение о назначении представителя органа власти для оказания помощи и содействия организатору в проведении и организации пикетирования.

довести до сведения организатора пикетирования информацию об установленной норме предельной заполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия;

обеспечить в пределах своей

компетенции совместно с организатором и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении пикетирования, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи (это делается властями бесплатно);

информировать о вопросах, явившихся причинами проведения пикетирования, органы государственной власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются;

при получении сведений о проведении пикетирования на трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны, своевременно информировать об этом соответствующие федеральные органы государственной охраны.

Начало пикетирования не может быть раньше 7.00, а окончание позже 23.00 по местному времени.

Юрист рекомендует всем участникам пикета иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность с вклееной фотографией. Организаторы должны иметь отличительные знаки (повязки, карточка, бандана или кепка с надписью, значок).

Илья Раковский заявил, что накануне мероприятия не следует употреблять алкоголь, так как в случае возникновения какого-либо конфликта это будет свидетельствовать не в пользу участника пикета. Кстати, ранее мы писали о том, где нельзя проводить одиночные пикеты. Вы можете прочитать это здесь.

В конце юрист отметил, что по окончании пикетирования необходимо убрать за собой весь реквизит и мусор.

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