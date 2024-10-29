На трассе в Коми опрокинулся микроавтобус: пострадали два человека

Фото из ТГ-канала «Сыктывкар Online»

На трассе "Вятка" микроавтобус перевернулся, два человека получили травмы. Об этом сообщает "БНК". По информации издания, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ранним утром недалеко от села Визинга. Согласно первоначальной информации от ГАИ Коми, 29 октября около 06:54 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем марки "Ивеко", ехал по дороге "Вятка". На 720-м километре он потерял управление и скатился в кювет, из-за чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии ранены двое пассажиров. Добавим, что у мужчины, родившегося в 1978 году, зафиксированы автотравма, закрытая черепно-мозговая травма и тяжёлый ушиб головного мозга. Другой пассажир, 1994 года рождения, получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Оба были доставлены в больницу. Водитель данного микроавтобуса имеет водительский стаж с 2008 года.