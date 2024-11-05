Выяснилось, кто может возглавить Коми после ухода Уйбы

Фото пресс-службы администрации ЕАО

На должность руководителя республики главным претендентом выдвинут Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента. По информации издания, Р. Гольдштейн - губернатор Еврейской автономной области и бывший заместитель председателя Госсовета Коми.

Напомним, 5 ноября Владимир Уйба объявил о своей отставке через социальные сети, выразив благодарность президенту Владимиру Путину за доверие и предложенную новую федеральную роль.

Согласно информации с сайта ТАСС, Ростислав Эрнстович Гольдштейн родится 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Калининской области, ныне Тверской. Его детство прошло на Сахалине.

В 1995 году он окончил рязанский филиал Московской академии экономики и права по специальности «административно-хозяйственное право и экономика». В 2007 году завершил обучение в университете Российской академии образования (потерявшем аккредитацию в 2016 году) по специальности "специалист коммерции", а в 2009 году окончил обучение в Северо-Западной академии государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления РАНХиГС при президенте РФ) по специальности «менеджер». Также был участником третьего потока программы развития кадрового резерва в Высшей школе государственного управления.

Начал свою карьеру в 1986 году на Сахалинской ГРЭС слесарем. В 1987—1989 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР, а после возвращения продолжил трудиться на Сахалинской ГРЭС. Затем работал монтажником в Южно-Сахалинском монтажном управлении треста "Дальэнергомонтаж".

В 1990 году переехал в город Ухта в Коми АССР (ныне Республика Коми) и устроился водителем в АО "Северпрогресс", а затем в СП "Амкоми" до 1992 года.

После 1992 года занялся частным предпринимательством, возглавляя компании "Нета" и "Кимп" в Ухте. В период с 2001 по 2004 год работал генеральным директором торгового дома "Гольдштейн" в Ухте.

Входил в состав руководства ухтинской общественной организации "Любимый город".

В 2003-2007 годах был депутатом Госсовета Республики Коми, избранным 7 декабря 2003 года в Госсовет Коми III созыва на выборах по Тиманскому округу №23. С 23 сентября 2004 года до марта 2007 года возглавлял комитет по социальной политике Госсовета Республики Коми.