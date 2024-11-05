Выяснилось, кто может возглавить Коми после ухода Уйбы
- 15:45 5 ноября
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- Инесса Богатая
На должность руководителя республики главным претендентом выдвинут Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента.
По информации издания, Р. Гольдштейн - губернатор Еврейской автономной области и бывший заместитель председателя Госсовета Коми.
Напомним, 5 ноября Владимир Уйба объявил о своей отставке через социальные сети, выразив благодарность президенту Владимиру Путину за доверие и предложенную новую федеральную роль.
Согласно информации с сайта ТАСС, Ростислав Эрнстович Гольдштейн родится 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Калининской области, ныне Тверской. Его детство прошло на Сахалине.
В 1995 году он окончил рязанский филиал Московской академии экономики и права по специальности «административно-хозяйственное право и экономика». В 2007 году завершил обучение в университете Российской академии образования (потерявшем аккредитацию в 2016 году) по специальности "специалист коммерции", а в 2009 году окончил обучение в Северо-Западной академии государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления РАНХиГС при президенте РФ) по специальности «менеджер». Также был участником третьего потока программы развития кадрового резерва в Высшей школе государственного управления.
Начал свою карьеру в 1986 году на Сахалинской ГРЭС слесарем. В 1987—1989 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР, а после возвращения продолжил трудиться на Сахалинской ГРЭС. Затем работал монтажником в Южно-Сахалинском монтажном управлении треста "Дальэнергомонтаж".
В 1990 году переехал в город Ухта в Коми АССР (ныне Республика Коми) и устроился водителем в АО "Северпрогресс", а затем в СП "Амкоми" до 1992 года.
После 1992 года занялся частным предпринимательством, возглавляя компании "Нета" и "Кимп" в Ухте. В период с 2001 по 2004 год работал генеральным директором торгового дома "Гольдштейн" в Ухте.
Входил в состав руководства ухтинской общественной организации "Любимый город".
В 2003-2007 годах был депутатом Госсовета Республики Коми, избранным 7 декабря 2003 года в Госсовет Коми III созыва на выборах по Тиманскому округу №23. С 23 сентября 2004 года до марта 2007 года возглавлял комитет по социальной политике Госсовета Республики Коми.
11 марта 2007 года выиграл выборы как депутат Госсовета Коми IV созыва по Ярегскому одномандатному округу №13 с результатом 60, 54% голосов, выдвинутый региональным отделением "Единой России". 26 марта 2007 года стал заместителем председателя Госсовета Республики Коми. Его полномочия депутатом были прекращены досрочно.