Можно ли проводить одиночные пикеты на Стефановской площади: рассказал сыктывкарский юрист

9 августа на Стефановской площади в Сыктывкаре прошло задержание одиночного пикетчика. Сотрудники правоохранительных органов использовали физическую силу и электрошокеры. Можно ли проводить одиночные пикеты на этой площади? Портал PG11.ru узнал это у сыктывкарского юриста.

Сыктывкарский юрист Илья Раковский сообщает, что согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», к местам, в которых нельзя проводить публичные мероприятия, относятся:

территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;

путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;

территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.

Юрист сообщает, что 29 октября 2008 года глава администрации Сыктывкара принял постановление «Об определении мест, на территории которых запрещается проведение публичных мероприятий». Согласно нему, в Сыктывкаре запрещено проводить митинги и пикеты:

на территории, прилегающей к зданиям, занимаемым Конституционным Судом Республики Коми, Верховным судом Республики Коми, Арбитражным судом Республики Коми, Сыктывкарским городским судом Республики Коми, Эжвинским районным судом города Сыктывкара и на расстоянии 50 метров от этих зданий.

и на расстоянии 50 метров от этих зданий. на территории и в зданиях учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на расстоянии 50 метров от зданий и ограждений;

возле зданий телерадиовещания, в радиусе 50 метров от входа;

на полосах отвода железных дорог, на расстоянии 50 метров от оси крайних рельсов;

рядом с линиями высоковольных электропередач, на расстоянии 50 метров от оси крайнего провода;

на зонах магистрального газопровода;

на автозаправочных станциях;

на насосных станциях, водоочистных сооружениях, электроподстанциях, газораспределительных станциях.

В 2009 году Конституционный суд переехал в здание Госсовета Коми на Стефановской площади города Сыктывкара.

Как сообщает Илья Раковский, в июле 2009 года мэр Сыктывкара внес поправки в нормативный акт: запретная для зона для проведениях акций увеличилась до 150 метров от входа в здания судов. В эту зону попала вся Стефановская площадь.

В 2012 года Госсовет Коми принял закон, согласно которому в зоны, в которых запрещено проводить публичные мероприятия попали:

Стефановская площадь ;

; Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, аэропорты, образовательные организации, культовые здания и сооружения и территория в радиусе 50 метров от их входа;

Детские площадки, места для отдыха и мероприятий с участием детей;

Тротуары, остановки общественного транспорта и автостоянки;

Объекты, где идет строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

Здания, которые занимают органы государственной власти Коми, органы местного самоуправления, государственные учреждения и территория в радиусе 50 метров от входа.

Позже в нормативный акт были внесены новые поправки - в итоге запретной зоной стала не только площадь, но и сквер за памятником Ленину и тротуары у соседних зданий.

Илья Раковский заключает, что согласно закону, в настоящиее время публичные мероприятия, такие как пикеты на Стефановской площади проводиться не могут.

Ранее в Конституционном суде России рассматривали обращение двух сыктывкарок, которым запретили проводить акцию на Стефановской площади. Суд встал на их защиту и признал запрет на проведение акций неправомерным. Также суд отметил, что компетентные органы и должностные лица не должны «пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате».

Однако, как заявляет юрист Илья Раковский, решение Конституционного суда не затрагивало постановление мэра Сыктывкара. Суд установил, что действия администрации города являлись законными и в пределах своих полномочий. В судебных документах также было указано, что организаторам митинга были предложены законные места для проведения акций, такие как Мичуринский парк, площадка перед домом культуры «Волна», площадка на пересечении улицы Димитрова и Октябрьского проспекта и площадка, расположенная в Берендеевском парке.

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