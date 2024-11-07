Выяснилось, какой пост займет экс-Глава Коми Владимира Уйба
- 11:45 7 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
Владимир Уйба, ранее занимавший пост главы Республики Коми, теперь стал первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы Коми для "Про города".
Отметим, что 5 ноября Уйба объявил о своем уходе с должности главы региона. В своем видеообращении к жителям он подчеркнул, что президент поручил ему новые задачи на федеральном уровне.
Временно обязанности главы Коми переданы Ростиславу Гольдштейну.
7 ноября пройдет официальное мероприятие, на котором Ростислава Гольдштейна представят в качестве исполняющего обязанности главы региона. На этой церемонии будут присутствовать члены местного правительства, руководители муниципалитетов и представители власти.
Также стоит добавить, что на недавней встрече Александр Гуцан, представитель президента в СЗФО, обсудил с Гольдштейном текущую общественно-политическую ситуацию и возникающие проблемы в социально-экономическом развитии Коми.
Мэр Ухты Магомед Османов, комментируя назначение Гольдштейна, отметил, что знает его с 2008 года по совместной работе в Государственной Думе и заявил о единстве их стремлений по развитию республики.