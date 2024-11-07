Выяснилось, какой пост займет экс-Глава Коми Владимира Уйба

Владимир Уйба, ранее занимавший пост главы Республики Коми, теперь стал первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы Коми для "Про города".

Отметим, что 5 ноября Уйба объявил о своем уходе с должности главы региона. В своем видеообращении к жителям он подчеркнул, что президент поручил ему новые задачи на федеральном уровне.