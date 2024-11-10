Три уроженца Коми погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО

Сергей Осташов, родом из Печоры, служил рядовым и занимал должность повара в хозяйственном отделении взвода обеспечения. Александр Данцевич, родившийся в селе Колва Усинского района, также служил рядовым. Василий Попеску, из Удорского района, был сержантом и командовал отделением в мотострелковом батальоне.

Ранее мы писали о том, что в интернете появилась информация о том, что губернатору, который ушел в отставку, возможно, предложат руководящую роль в одном из недавно образованных регионов; в частности, упоминаются ЛНР и город Ровеньки, которым опекаются власти Коми.