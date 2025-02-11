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В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендов

В шоколаде этих марок пальмы нет - эксперты Роскачества высоко оценили 10 брендовfreepik.com

Многие потребители стремятся к шоколаду без пальмового масла, но его наличие в составе – сложный вопрос, не зависящий от цены.

Развенчание мифов:

Миф 1: Дешевый шоколад = пальмовое масло. Хотя пальмовое масло часто используется в бюджетном сегменте для удешевления, некоторые производители бюджетного шоколада обходятся без него.

Миф 2: Дорогой шоколад = отсутствие пальмового масла. Даже премиальные бренды могут использовать пальмовое масло, часто не указывая его тип.

Как определить наличие пальмового масла:

Внимательно читайте состав! Пальмовое масло может быть указано как "пальмовое масло", "пальмоядровое масло", "растительный жир", "гидрированные растительные жиры" (нужна расшифровка типа жира). Например, в линейке Alpen Gold простой шоколад может не содержать пальмового масла, в то время как в шоколадках с начинками оно часто присутствует.

Бренды шоколада без пальмового масла (неполный список, составы могут меняться):

  • "Красный Октябрь" (некоторые виды)
  • "Аленка" (классический)
  • "Россия Щедрая душа" (линейка "Золотая марка")
  • "Ritter Sport"
  • "Merci"
  • "Toblerone"
  • "Delicadore"
  • "Самокат"
  • "Спартак" (Беларусь)
  • "Коммунарка" (горький шоколад)

Не стоит полагаться на стереотипы о цене. Внимательно изучайте состав на упаковке – это единственный способ убедиться в отсутствии пальмового масла и выбрать шоколад, соответствующий вашим предпочтениям.

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