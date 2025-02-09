Масштабные рейды охватили Сыктывкар
- 11:45 9 февраля
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- Служба новостей
Волна дистанционных мошенничеств захлестнула Сыктывкар. Только в январе 2025 года возбуждено 35 уголовных дел. Об этом пишет БНК.
В ответ на растущую угрозу УМВД по Сыктывкару активизировало рейды под кодовым названием "Жилой сектор", буквально стучась в каждую дверь, чтобы предостеречь горожан от уловок интернет-аферистов и телефонных злоумышленников.
Полиция при поддержке Росгвардии, народных дружин и общественников, обходит целые кварталы, как, например, на прошлой неделе, когда было охвачено 15 многоквартирных домов от Орджоникидзе до Орбиты – всего 2355 квартир! Задача – не просто информировать, но и уберечь от реальных историй обмана.
В рамках рейдов также проверяются торговые центры, парки и студенческие общежития, уделяется внимание несовершеннолетним из неблагополучных семей. Помимо борьбы с мошенничеством, инспекторы ГИБДД напоминают о безопасности на дорогах, а участковые посещают лиц, состоящих на учете. В результате первой недели февраля уже выявлено 22 административных правонарушения, что свидетельствует о комплексном подходе к обеспечению безопасности в городе.