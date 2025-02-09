Масштабные рейды охватили Сыктывкар

Волна дистанционных мошенничеств захлестнула Сыктывкар. Только в январе 2025 года возбуждено 35 уголовных дел. Об этом пишет БНК.

В ответ на растущую угрозу УМВД по Сыктывкару активизировало рейды под кодовым названием "Жилой сектор", буквально стучась в каждую дверь, чтобы предостеречь горожан от уловок интернет-аферистов и телефонных злоумышленников.