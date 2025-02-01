В результате смертельной аварии под Сыктывкаром ребёнок впал в кому
- 11:15 1 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Коми ДТП на трассе Сыктывкар — Эжва закончилось трагедией: погиб молодой человек, еще трое пострадали, включая ребенка, находящегося в коме. Причиной происшествия стала потеря управления водителем Hyundai, что привело к столкновению с Volkswagen.
31 января 2025 года на 12-м километре трассы Сыктывкар — Эжва около 20:30 произошла авария. 22-летняя жительница Коми за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf, которым управляла 36-летняя женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Коми.
От полученных травм пассажир Hyundai 2000 года рождения скончался на месте еще до прибытия медицинской помощи. Водитель Hyundai оказалась с множественными серьезными травмами, включая черепно-мозговую травму и переломы. Ребенок 2022 года рождения, находившийся среди пассажиров, получил тяжелые травмы головы и находится в коме.
В аварии пострадала и водитель Volkswagen, получившая сочетанную травму. Все пострадавшие были срочно госпитализированы в сыктывкарские медицинские учреждения.
Сообщается, что женщина-водитель Hyundai получила водительское удостоверение в 2020 году. Точные обстоятельства аварии и ее причины сейчас выясняются компетентными органами. Рассматриваются различные версии, в том числе возможная потеря управления из-за погодных условий или технических неисправностей автомобиля.