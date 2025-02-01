В результате смертельной аварии под Сыктывкаром ребёнок впал в кому

В Коми ДТП на трассе Сыктывкар — Эжва закончилось трагедией: погиб молодой человек, еще трое пострадали, включая ребенка, находящегося в коме. Причиной происшествия стала потеря управления водителем Hyundai, что привело к столкновению с Volkswagen.

31 января 2025 года на 12-м километре трассы Сыктывкар — Эжва около 20:30 произошла авария. 22-летняя жительница Коми за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf, которым управляла 36-летняя женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Коми.