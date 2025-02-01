Пострадавшего ребенка в ДТП в Емвале спасти не удалось: полиция разыскивает свидетелей аварии

Полиция Сыктывкара разыскивает очевидцев ДТП в Эжвинском районе

Сотрудники полиции УМВД России по городу Сыктывкару устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием "Хендай" и "Фольксваген", в результате которого погиб молодой человек и ребенок



ДТП произошло 31.01.2025 около 20:30. Водитель, управляя автомашиной "Хендай", двигаясь по автодороге "Сыктывкар - Эжвинский р-н", не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной "Фольксваген".



В результате ДТП пострадали:

1. Пассажир автомашины "Хендай" - мужчина 2000 года рождения. Скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

2. Водитель автомашины "Хендай" - женщина 2002 года рождения. Получила травмы различной степени тяжести.

3. Пассажир автомашины "Хендай" - мальчик 2022 года рождения. Ребенок был госпитализирован, скончался в больнице.

4. Водитель автомашины "Фольксваген" - женщина 1988 года рождения. Получила травмы различной степени тяжести.



Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах дорожной аварии, очевидцев происшествия, а также автовладельцев, машины которых оборудованы видеорегистраторами, просьба сообщить информацию, касающуюся инцидента, по телефонам УМВД России по г.Сыктывкару:



8(8212) ДЧ ОП «Эжвинский» 63-81-00, по т.63-81-73, 63-81-65, ОГИБДД по г.Сыктывкару 8(8212) 28-18-00 или 02.