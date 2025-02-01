Пострадавшего ребенка в ДТП в Емвале спасти не удалось: полиция разыскивает свидетелей аварии
- 17:15 1 февраля
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- AnnaAnna
Полиция Сыктывкара разыскивает очевидцев ДТП в Эжвинском районе
Сотрудники полиции УМВД России по городу Сыктывкару устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием "Хендай" и "Фольксваген", в результате которого погиб молодой человек и ребенок
ДТП произошло 31.01.2025 около 20:30. Водитель, управляя автомашиной "Хендай", двигаясь по автодороге "Сыктывкар - Эжвинский р-н", не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной "Фольксваген".
В результате ДТП пострадали:
1. Пассажир автомашины "Хендай" - мужчина 2000 года рождения. Скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
2. Водитель автомашины "Хендай" - женщина 2002 года рождения. Получила травмы различной степени тяжести.
3. Пассажир автомашины "Хендай" - мальчик 2022 года рождения. Ребенок был госпитализирован, скончался в больнице.
4. Водитель автомашины "Фольксваген" - женщина 1988 года рождения. Получила травмы различной степени тяжести.
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах дорожной аварии, очевидцев происшествия, а также автовладельцев, машины которых оборудованы видеорегистраторами, просьба сообщить информацию, касающуюся инцидента, по телефонам УМВД России по г.Сыктывкару:
8(8212) ДЧ ОП «Эжвинский» 63-81-00, по т.63-81-73, 63-81-65, ОГИБДД по г.Сыктывкару 8(8212) 28-18-00 или 02.