В Сыктывкаре под окнами многоэтажки нашли тело подростка

Фото из архива редакции

Следствие предполагает, что юноша погиб в результате падения с высоты. На месте работают правоохранительные органы и медики. В Сыктывкаре произошла трагедия, которая потрясла местных жителей. В ночь на 3 февраля 2025 года под окнами многоэтажного дома на улице Мира в районе Эжва обнаружили тело подростка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть юноши. На его теле обнаружены следы, характерные для падения с высоты.

По предварительной информации, смерть подростка не носит криминального характера. Однако точные обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. В региональном Следственном комитете отказались давать официальные комментарии, сославшись на необходимость проведения дополнительных проверок.

Местные жители, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, что подросток был замечен на одном из верхних этажей дома незадолго до происшествия.