В Воркуте дорожники спасли полицейского от насилия пьяных дебоширов
- 22:45 7 февраля
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- Екатерина Незлоба
В Воркуте три сотрудника дорожной службы получили благодарности за мужество и быструю реакцию, когда спасли полицейского, подвергшегося нападению в состоянии алкогольного опьянения.
В январе 2025 года в Воркуте произошёл инцидент, который мог закончиться трагически, если бы не своевременные действия дорожников. Во время уборки снега они стали свидетелями избиения сотрудника полиции и, не раздумывая, вмешались, чтобы остановить насилие и спасти жизнь полицейскому.
По информации Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми, двое местных жителей находились на улице в состоянии алкогольного опьянения, когда полицейский предложил им проехать в дежурную часть для составления протокола за нарушение общественного порядка. Вместо того, чтобы подчиниться требованиям стража порядка, мужчины начали агрессивно реагировать и вдвоём напали на полицейского.
Злоумышленники не только нанесли телесные повреждения, но и применили насилие, опасное для жизни или здоровья представителя власти. Действия агрессоров были квалифицированы по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти, что является тяжким преступлением. После задержания злоумышленников следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
За проявленную гражданскую доблесть и активную помощь в сложной ситуации сотрудники МБУ «Специализированное дорожное управление» награждены благодарностями. Заместитель руководителя следственного отдела по городу Воркуте Андрей Скворцов лично поблагодарил дорожников за их героизм, отметив их активную гражданскую позицию и неравнодушие к чужой беде.