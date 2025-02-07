В Воркуте дорожники спасли полицейского от насилия пьяных дебоширов

В Воркуте три сотрудника дорожной службы получили благодарности за мужество и быструю реакцию, когда спасли полицейского, подвергшегося нападению в состоянии алкогольного опьянения.

В январе 2025 года в Воркуте произошёл инцидент, который мог закончиться трагически, если бы не своевременные действия дорожников. Во время уборки снега они стали свидетелями избиения сотрудника полиции и, не раздумывая, вмешались, чтобы остановить насилие и спасти жизнь полицейскому.