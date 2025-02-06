В Коми двое мужчин скончались на рабочем месте за один день
- 20:30 6 февраля
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- Екатерина Незлоба
За сутки в Ухте произошло два случая смерти работников на рабочем месте, что привлекло внимание Государственной инспекции труда и правоохранительных органов
2 февраля в Ухте произошла трагедия: один из работников муниципального учреждения дополнительного образования «Центр юных техников» найден мертвым на рабочем месте. Мужчина не подавал признаков жизни, и следственные органы начали расследование.
Государственная инспекция труда в Коми уже начала проверку обстоятельств этого несчастного случая. Работника обнаружили в здании детского центра, однако пока не уточняется, были ли на момент его гибели нарушены нормы безопасности или другие факторы, которые могли повлиять на его здоровье.
Вслед за этим, 3 февраля, произошел ещё один трагический случай. В ночь на 3 февраля на территории площадки для складирования снега нашли без признаков жизни второго мужчину. Он работал на территории МКП «Ухтаспецавтодор». Этот случай выявили в кабине автомобиля, где мужчина работал в ночную смену. Причины его смерти также выясняются, и проводятся дополнительные мероприятия для уточнения всех обстоятельств произошедшего.
Местные власти, а также представители Государственной инспекции труда внимательно следят за ситуацией и обещают провести все необходимые проверки, чтобы установить причины трагедий. На данный момент в обоих случаях организованы расследования, и результаты проверок, вероятно, будут озвучены в ближайшее время, передает БНК.