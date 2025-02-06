В Коми двое мужчин скончались на рабочем месте за один день

За сутки в Ухте произошло два случая смерти работников на рабочем месте, что привлекло внимание Государственной инспекции труда и правоохранительных органов

2 февраля в Ухте произошла трагедия: один из работников муниципального учреждения дополнительного образования «Центр юных техников» найден мертвым на рабочем месте. Мужчина не подавал признаков жизни, и следственные органы начали расследование.