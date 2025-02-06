"Не покупайте этот сыр даже по акции - он в черном списке": что выяснили в Роскачестве

«Роскачество» опубликовало результаты исследования различного сыра на своем официальном сайте. Эксперты выделили продукты, которые соответствуют высоким стандартам качества, и те, которых стоит избегать. В исследовании приняли участие сыры «Российский», «Тильзитер» и плавленый сливочный сыр.

Сыр «Российский»

Эксперты «Роскачества» признали лучшим сыр «Российский» от марки «Сыробогатов». Он полностью соответствует как законодательным требованиям, так и стандартам «Роскачества». Сыр от бренда «Каждый день» получил оценку 4,7 из-за отклонения жирности в 46,4%, что не соответствует ГОСТу для этого вида сыра. Продукция от «Магнит» была оценена на 4 балла, поскольку сыр оказался недозрелым. Сыр марки «Красная цена» получил 3,7 балла из-за недозрелости и несоответствия вкусовых характеристик требованиям ГОСТа.