Сын экс-главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию дорогих часов

Сын генерального директора "Газпром-медиа" и экс-главы Роскомнадзора Александра Жарова стал жертвой мошенников, передав им 65 миллионов рублей и коллекцию часов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как указано в сообщении канала, 8 февраля злоумышленники позвонили 20-летнему Николаю Жарову и представились работниками мобильного оператора, предлагая продлить контракт на обслуживание SIM-карты. Молодой человек сообщил им код из SMS, что дало преступникам доступ к его учетной записи на "Госуслугах". Испугавшись, Жаров-младший передал курьерам 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро, а также отнес в ломбард 16 дорогих часов. Сотрудница ломбарда вызвала полицию.