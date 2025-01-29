Заменит целую клумбу: этот низкорослый кустарник цветет все лето даже в средней полосе — все пышнее из года в год
- 07:05 29 января
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- Служба новостей
Летний сезон — это время наслаждения яркими красками в саду. Для украшения участка прекрасно подойдут не только цветы, но и компактные кустарники. Некоторые из них способны цвести практически все лето, даже в среднем климате и в Сибири.
Одним из таких растений является вереск обыкновенный. Этот чудесный многолетний вечнозеленый кустарник обладает высотой от 20 до 70 см. Начинает цвести с июня по середину июля и продолжает радовать красочными соцветиями вплоть до августа, а иногда и сентября. После этого сухие цветы сохраняют декоративность еще несколько недель.
Цветы этого кустарника бывают сиренево-розовыми, вишневыми или белыми и собраны в плотные кистистые соцветия на боковых ветках. Вереск является отличным медоносом, источает приятный аромат и привлекает пчел.