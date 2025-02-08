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Готовлю только так: замена надоедливого "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Готовлю только так: замена надоедливого "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со столаfreepik.com

Салат "Киевский", появившийся в ресторане "Киев" благодаря шеф-повару Ивану Марьяновичу, быстро стал хитом и распространился по всей стране. Сейчас это блюдо – неотъемлемая часть русской кулинарной традиции, частый гость праздничных застолий. Несмотря на классический рецепт, существует множество вариаций "Киевского", позволяющих кулинарам импровизировать с ингредиентами.

Чтобы приготовить "Киевский" салат, вам понадобится:

  • Ветчина – 150 г
  • Картофель – 2 штуки
  • Морковь – 1 штука
  • Болгарский перец – 1 штука
  • Консервированный зеленый горошек – 1 банка
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Сметана – 2 столовые ложки
  • Русская горчица – 0,5 чайной ложки
  • Дижонская горчица – 1 чайная ложка
  • Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварите картофель до готовности, остудите и очистите.
  2. Нарежьте ветчину, картофель, морковь и болгарский перец небольшими кубиками и поместите в салатник.
  3. Добавьте консервированный горошек и мелко нарезанный зеленый лук.
  4. В отдельной миске тщательно смешайте сметану, русскую и дижонскую горчицу, чтобы получилась однородная заправка.
  5. Заправьте салат приготовленным соусом, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте все ингредиенты.

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