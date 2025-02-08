Готовлю только так: замена надоедливого "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола
- 17:03 8 февраля
- 16+
- Служба новостей
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Салат "Киевский", появившийся в ресторане "Киев" благодаря шеф-повару Ивану Марьяновичу, быстро стал хитом и распространился по всей стране. Сейчас это блюдо – неотъемлемая часть русской кулинарной традиции, частый гость праздничных застолий. Несмотря на классический рецепт, существует множество вариаций "Киевского", позволяющих кулинарам импровизировать с ингредиентами.
Чтобы приготовить "Киевский" салат, вам понадобится:
- Ветчина – 150 г
- Картофель – 2 штуки
- Морковь – 1 штука
- Болгарский перец – 1 штука
- Консервированный зеленый горошек – 1 банка
- Зеленый лук – 1 пучок
- Сметана – 2 столовые ложки
- Русская горчица – 0,5 чайной ложки
- Дижонская горчица – 1 чайная ложка
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварите картофель до готовности, остудите и очистите.
- Нарежьте ветчину, картофель, морковь и болгарский перец небольшими кубиками и поместите в салатник.
- Добавьте консервированный горошек и мелко нарезанный зеленый лук.
- В отдельной миске тщательно смешайте сметану, русскую и дижонскую горчицу, чтобы получилась однородная заправка.
- Заправьте салат приготовленным соусом, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
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