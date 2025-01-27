Лыжник из Коми Ермил Вокуев стал бронзовым призером этапа Кубка России в Ижевске
- 10:45 27 января
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- Инесса Богатая
В Ижевске завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. На выходных прошли индивидуальные гонки, где мужчины бежали дистанцию 15 километров классическим ходом. Об этом сообщает Минспорта Коми.
Победителем соревнования стал Савелий Коростелёв. Вторым к финишу пришел Александр Большунов, трёхкратный олимпийский призёр, уступивший победителю 12 секунд. Бронзу завоевал наш земляк Ермил Вокуев.
В число шести лучших спортсменов вошли ещё два представителя нашей страны. Евгений Семяшкин занял пятое место, а Илья Семиков оказался на шестой позиции.
Напомним, ранее в Казани на территории современного лыжно-биатлонного комплекса "Мирный" прошёл V этап престижного ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Участники показали не только скорость, но и мастерство, стойкость и способность бороться до конца дистанции. В финальном забеге победу одержал Александр Терентьев с впечатляющим результатом. Всего 0, 14 секунды отделили его от второго места, которое занял представитель Республики Коми — Ермил Вокуев. Третье место на пьедестале занял известный лыжник Александр Большунов, который также показал высокие результаты.