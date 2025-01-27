Лыжник из Коми Ермил Вокуев стал бронзовым призером этапа Кубка России в Ижевске

В Ижевске завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. На выходных прошли индивидуальные гонки, где мужчины бежали дистанцию 15 километров классическим ходом. Об этом сообщает Минспорта Коми.

Победителем соревнования стал Савелий Коростелёв. Вторым к финишу пришел Александр Большунов, трёхкратный олимпийский призёр, уступивший победителю 12 секунд. Бронзу завоевал наш земляк Ермил Вокуев.