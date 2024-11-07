В Сыктывкаре разыскивают 14-летнюю девочку
- 18:00 7 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
Сотрудники УМВД России по Сыктывкару разыскивают школьницу 14 лет, которая ушла из своего дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В полицию поступило заявление от жительницы города, сообщившей, что ее 14-летняя дочь покинула дом и не вернулась.
Правоохранительные органы организовали поиски пропавшей девочки, все полицейские патрули участвуют в операции.
Подросток, 2010 года рождения, рост около 180 сантиметров, крепкое телосложение, имеет светлые длинные волосы и носит очки.
Она была одета в короткую черную куртку и черные брюки, головного убора не было. Если у вас есть информация о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефону «02» или 8(8212) 28-26-01.
Напомним, ранее сообщалось, Эжвинский суд постановил передать ребенка на воспитание отцу, так как мать имела зависимость от запрещенных веществ. С иском о месте жительства ребенка в суд обратился житель Сыктывкара. Мужчина заявил, что доходы его бывшей супруги, а также моральный и психологический климат в ее доме, не соответствуют требованиям для должного воспитания ребенка. Во время суда мать ребенка не согласилась с предъявляемым иском.