В Сыктывкаре разыскивают 14-летнюю девочку

Сотрудники УМВД России по Сыктывкару разыскивают школьницу 14 лет, которая ушла из своего дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В полицию поступило заявление от жительницы города, сообщившей, что ее 14-летняя дочь покинула дом и не вернулась.