Бывшего главу Коми Владимира Уйбу могут отправить в зону СВО
- 11:45 6 ноября
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- Елизавета Петрова
Телеграм-канал komileaks сообщает, что экс-главу Коми Владимира Уйбу могут отправить в регион СВО.
В социальных сетях распространяется информация о том, что губернатору, подавшему в отставку, возможно, предложат руководящую позицию в одном из новых регионов, упоминаются ЛНР и город Ровеньки, находящийся под опекой властей Коми.
Ранее глава Коми, обращаясь к жителям, заявил, что ему предложили новое назначение на федеральном уровне.
Ранее мы писали о том, что, на пост руководителя республики основным кандидатом стал Ростислав Гольдштейн. Эта информация поступила от трёх источников, близких к президентской администрации.
По данным издания, Р. Гольдштейн является губернатором Еврейской автономной области и ранее занимал должность заместителя главы Госсовета Коми.
Отметим, что 5 ноября Владимир Уйба объявил о своей отставке через социальные сети, поблагодарив президента Владимира Путина за оказанное доверие и предложенную должность на федеральном уровне.