Бывшего главу Коми Владимира Уйбу могут отправить в зону СВО

Владимир Уйба "ВКонтакте"

Телеграм-канал komileaks сообщает, что экс-главу Коми Владимира Уйбу могут отправить в регион СВО. В социальных сетях распространяется информация о том, что губернатору, подавшему в отставку, возможно, предложат руководящую позицию в одном из новых регионов, упоминаются ЛНР и город Ровеньки, находящийся под опекой властей Коми.

Ранее глава Коми, обращаясь к жителям, заявил, что ему предложили новое назначение на федеральном уровне.

Ранее мы писали о том, что, на пост руководителя республики основным кандидатом стал Ростислав Гольдштейн. Эта информация поступила от трёх источников, близких к президентской администрации.

По данным издания, Р. Гольдштейн является губернатором Еврейской автономной области и ранее занимал должность заместителя главы Госсовета Коми.