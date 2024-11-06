Соцсети: весть об отставке главы Коми Уйбы вызвала массовую радость
- 14:30 6 ноября
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- Елизавета Петрова
Новость об освобождении от должности бывшего главы Коми Владимира Уйба вызвала бурную радость, сообщает телеграм-канал KomiLeaks.
Жители региона предлагают отметить его уход фейерверками, шампанским и разведением бенгальских огней, передает издание.
Бывшему руководителю припомнили ошибки, среди которых особо выделяли смену имени в 2012 году с Валентина на Владимир, что считали сильным ударом по его репутации. Кроме того, его упрекали в импульсивности и агрессивном поведении. Также вызвало недоумение появление экс-главы в камуфляже с множеством наград, что не оценили ветераны, прошедшие через настоящие сражения. Упрекали его и в саморекламе на фоне скандалов вроде разрушений зданий и проблем, возникающих у оленеводов в паводковый период.
Ранее мы писали о том, что в социальных сетях распространяется информация о том, что губернатору, подавшему в отставку, возможно, предложат руководящую позицию в одном из новых регионов, упоминаются ЛНР и город Ровеньки, находящийся под опекой властей Коми.