Соцсети: весть об отставке главы Коми Уйбы вызвала массовую радость

Бывшему руководителю припомнили ошибки, среди которых особо выделяли смену имени в 2012 году с Валентина на Владимир, что считали сильным ударом по его репутации. Кроме того, его упрекали в импульсивности и агрессивном поведении. Также вызвало недоумение появление экс-главы в камуфляже с множеством наград, что не оценили ветераны, прошедшие через настоящие сражения. Упрекали его и в саморекламе на фоне скандалов вроде разрушений зданий и проблем, возникающих у оленеводов в паводковый период.