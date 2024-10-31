Большегруз опрокинулся на трассе Сыктывкар-Ухта
- 12:45 31 октября
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- Инесса Богатая
В Княжпогостском районе перевернулась фура на дороге. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилрсь 30 октября в 17:50. 61-летний водитель грузовика Scania следовал от Ухты в сторону Сыктывкара. На 114-м километре трассы Сыктывкар - Ухта он утратил контроль над управлением, из-за чего фура опрокинулась на дороге, пишет "Комиинформ".
Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому в теменной области головы, а также ушибы лица и головы. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, в столице Коми водитель Ford Focus столкнулся с каретой "скорой" помощи марки ГАЗель. Это случилось 30 октября в 02:10. 30-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял Ford и ехал по улице Орджоникидзе в сторону улицы Ленина. Возле дома №17 на улице Орджоникидзе он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в скорую, стоявшую на запрещающий красный свет светофора перед перекрестком.
Госавтоинспекция обращается к водителям с настоятельной просьбой соблюдать правила дорожного движения. Водители должны учитывать дорожные условия и совершать маневры только при полной безопасности для всех участников движения.