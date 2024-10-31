Большегруз опрокинулся на трассе Сыктывкар-Ухта

В Княжпогостском районе перевернулась фура на дороге. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилрсь 30 октября в 17:50. 61-летний водитель грузовика Scania следовал от Ухты в сторону Сыктывкара. На 114-м километре трассы Сыктывкар - Ухта он утратил контроль над управлением, из-за чего фура опрокинулась на дороге, пишет "Комиинформ".