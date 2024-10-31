В Сыктывкаре пьяный водитель иномарки врезался в машину "скорой" помощи

В столице Коми водитель автомобиля Ford Focus столкнулся с ГАЗелью "скорой" помощи. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По информации издания, инцидент произошел 30 октября в 02:10. Мужчина 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял машиной Ford и ехал по улице Орджоникидзе в сторону улицы Ленина. Неподалеку от дома номер 17 на улице Орджоникидзе он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезался в ГАЗель "скорой" помощи, которая стояла на запрещающий красный сигнал светофора перед перекрестком.