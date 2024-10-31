В Сыктывкаре пьяный водитель иномарки врезался в машину "скорой" помощи
- 11:45 31 октября
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- Инесса Богатая
В столице Коми водитель автомобиля Ford Focus столкнулся с ГАЗелью "скорой" помощи. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По информации издания, инцидент произошел 30 октября в 02:10. Мужчина 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял машиной Ford и ехал по улице Орджоникидзе в сторону улицы Ленина. Неподалеку от дома номер 17 на улице Орджоникидзе он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезался в ГАЗель "скорой" помощи, которая стояла на запрещающий красный сигнал светофора перед перекрестком.
В результате аварии 26-летняя пассажирка Ford Focus получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лба. Она не была госпитализирована. Спасли ее от более серьезных последствий пристегнутые ремни безопасности.
По информации Госавтоинспекции, водитель Ford 52 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Права он получил в 2019 году, но в 2022 году был лишен их на 19 месяцев за отказ от медосвидетельствования. В его отношении возбуждено производство по ст.264.1 УК РФ. Автомобиль отправлен на специальную стоянку.
Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей о важности соблюдения правил безопасности на дороге. Водители обязаны учитывать дорожные условия и выполнять маневры, только полностью обеспечив безопасность всех участников движения. За вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная, а при повторе — уголовная ответственность.