Чайные пакетики не выбрасываю — использую их для мытья окон: становятся почти прозрачными — эффект на несколько месяцев

Мытье окон и зеркал — важная часть генеральной уборки квартиры. Если стекла запылились, на них появились отпечатки или следы от брызг, то смотрится это не очень хорошо. Особенно это касается панорамного остекления, где любое загрязнение видно издалека.

Однако не всегда обычное мытье помогает. Часто остаются разводы, а стекла все равно кажутся мутными. Впрочем, такой эффект получается не всегда.