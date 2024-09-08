Чайные пакетики не выбрасываю — использую их для мытья окон: становятся почти прозрачными — эффект на несколько месяцев
- 11:05 8 сентября
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- Служба новостей
Мытье окон и зеркал — важная часть генеральной уборки квартиры. Если стекла запылились, на них появились отпечатки или следы от брызг, то смотрится это не очень хорошо. Особенно это касается панорамного остекления, где любое загрязнение видно издалека.
Однако не всегда обычное мытье помогает. Часто остаются разводы, а стекла все равно кажутся мутными. Впрочем, такой эффект получается не всегда.
Хозяйки придумывают различные лайфхаки, которые способны улучшить результат после мытья окон. Не так давно появилась необычная методика, о которой еще мало кто знает. Ею поделился автор блога TECHNOTION.
Оказывается, чтобы окна сияли чистотой и долгое время сохраняли подобный эффект, нужно помыть их обычным чаем. Использовать можно как просто чайные пакетики, так и чайный настой.
Залейте чайные пакетики кипятком, а когда они размокнут, протрите ими стекла. После этого чистой салфеткой или тряпкой удалите оставшуюся на стекле влагу. Применять для этих целей можно даже уже использованные пакетики.
Согласно второму способу, можно смочить тряпку в чайном настое и ею протереть стекла и зеркала. Вы поразитесь полученному результату и впредь будете часто использовать эту методику при мытье окон, пишет портал hibiny.ru.