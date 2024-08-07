Мэрия Сыктывкара рассматривает варианты решения спора по транспортной реформе
- 16:00 7 августа
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- Инесса Богатая
Жители улиц Ручейной и Панева в Сыктывкаре требуют вернуть маршруты автобусов №6 и №20, которые были отменены. Введенные взамен маршруты №8 и №10 не соблюдают расписание, что вызывает неудобства. На встрече с местными жителями мэр Владимир Голдин призвал к диалогу и созданию рабочей группы для обсуждения возвращения старых маршрутов.
С 1 августа, в рамках второго этапа транспортной реформы, в городе появились новые магистральные маршруты и были запущены маршруты №8 и №10, затрагивающие улицы Ручейную и Панева. Жители ранее просили сохранить маршруты №6 и №20, собрав 750 подписей, но изменения всё же вступили в силу.
6 августа состоялась встреча с мэром и его заместителем, на которой жители выразили недовольство: автобусы ходят нерегулярно, люди опаздывают на работу, нет низкопольных автобусов. Они хотят вернуть маршруты №6 и №20 и предложили оставить №8 и №10 как дополнительные. Администрация предложила сформировать рабочую группу для обсуждения, но жители хотели немедленного решения. Если их не услышат, они готовы обращаться на федеральный уровень.
Власти обещали обсудить возможность возвращения старых маршрутов до 15 августа и провести встречу с рабочей группой 7 августа для дальнейших обсуждений и решений на основе юридических аспектов.