Мэрия Сыктывкара рассматривает варианты решения спора по транспортной реформе

Жители улиц Ручейной и Панева в Сыктывкаре требуют вернуть маршруты автобусов №6 и №20, которые были отменены. Введенные взамен маршруты №8 и №10 не соблюдают расписание, что вызывает неудобства. На встрече с местными жителями мэр Владимир Голдин призвал к диалогу и созданию рабочей группы для обсуждения возвращения старых маршрутов.

С 1 августа, в рамках второго этапа транспортной реформы, в городе появились новые магистральные маршруты и были запущены маршруты №8 и №10, затрагивающие улицы Ручейную и Панева. Жители ранее просили сохранить маршруты №6 и №20, собрав 750 подписей, но изменения всё же вступили в силу.