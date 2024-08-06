Под Печорой сбитый УАЗом велосипедист попал в больницу

Под Печорой водитель грузовика УАЗ совершил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми.

Как следует из материалов дела, инцидент зафиксировали вчера, 5 августа, около половины десятого утра. 49-летний водитель, находясь за рулем УАЗ-390944, двигался от поселка Изъяю в сторону поселка Набережный. На втором километре трассы Изъяю - Набережный водитель сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении.