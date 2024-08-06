Под Печорой сбитый УАЗом велосипедист попал в больницу
- 09:00 6 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
Под Печорой водитель грузовика УАЗ совершил наезд на мужчину, ехавшего на велосипеде. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, инцидент зафиксировали вчера, 5 августа, около половины десятого утра. 49-летний водитель, находясь за рулем УАЗ-390944, двигался от поселка Изъяю в сторону поселка Набережный. На втором километре трассы Изъяю - Набережный водитель сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
48-летний велосипедист получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиблено-рваную рану в области виска. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, днем ранее в Коми подросток без прав на мопеде сбил мальчика-велосипедиста. В аварии пострадал сам нарушитель, сбитый подросток, а также пассажир мопеда.
Читайте также:
-
Госаптеки: когда сыктывкарцам ждать ремонта "убитых" ступенек
-
Под Печорой сбитый УАЗом велосипедист попал в больницу
-
«Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке
-
10 ошибок в ремонте, которые стоят дорого: как избежать неприятностей и сохранить нервы
-
На реке в Коми обнаружили тело мертвого мужчины
-
Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в августе 2024 года