Госаптеки: когда сыктывкарцам ждать ремонта "убитых" ступенек

Читатели «Про Города» обратились в редакцию с жалобой на «убитую» входную группу к главному офису Госаптек в столице Коми. Основа колонн разрушается, а ступеньки осыпались с некоторых сторон до такой степени, что при подъеме и спуске можно ноги свернуть.

В том году руководство Минздрава Коми объясняло нежелание реставрировать входную группу к Госаптекам планами администрации Сыктывкара по ремонту пешеходной зоны.

И, действительно, минувшим лето внешний вид этого отрезка улица Ленина, ведущей к Стефановской площади, приведен в порядок. Благодаря федеральному проекту «ФКГС» на том участке была демонтирована старая брусчатка и уложен гладкий ровный новый асфальт.

Однако и после окончания благоустройства ступени и колонны Госаптек оставались в прежнем виде. За год – к нынешнему лету – положение усугубилось, на что стали еще активнее жаловаться пожилые сыктывкарцы, пользующиеся этим филиалом фармации.

Помимо укрепления небольшой лесенки требует восстановления и ведущий к входной двери Госаптек пандус. На данный момент металлический подъемник проржавел и как минимум нуждается в шлифовке и новой покраске.

На вопрос «Про Города», намечено ли приведение входной группы в нормативное состояние и если да, то когда, сегодня в профильном ведомстве нам ответили, что такие работы состоятся, поскольку в план они уже включены.