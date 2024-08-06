Госаптеки: когда сыктывкарцам ждать ремонта "убитых" ступенек
- 09:20 6 августа
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- Дарья Шучалина
Читатели «Про Города» обратились в редакцию с жалобой на «убитую» входную группу к главному офису Госаптек в столице Коми. Основа колонн разрушается, а ступеньки осыпались с некоторых сторон до такой степени, что при подъеме и спуске можно ноги свернуть.
В том году руководство Минздрава Коми объясняло нежелание реставрировать входную группу к Госаптекам планами администрации Сыктывкара по ремонту пешеходной зоны.
И, действительно, минувшим лето внешний вид этого отрезка улица Ленина, ведущей к Стефановской площади, приведен в порядок. Благодаря федеральному проекту «ФКГС» на том участке была демонтирована старая брусчатка и уложен гладкий ровный новый асфальт.
Однако и после окончания благоустройства ступени и колонны Госаптек оставались в прежнем виде. За год – к нынешнему лету – положение усугубилось, на что стали еще активнее жаловаться пожилые сыктывкарцы, пользующиеся этим филиалом фармации.
Помимо укрепления небольшой лесенки требует восстановления и ведущий к входной двери Госаптек пандус. На данный момент металлический подъемник проржавел и как минимум нуждается в шлифовке и новой покраске.
На вопрос «Про Города», намечено ли приведение входной группы в нормативное состояние и если да, то когда, сегодня в профильном ведомстве нам ответили, что такие работы состоятся, поскольку в план они уже включены.
- Что касается сроков, ориентируемся на осень 2024-го, - детализировали нашему изданию в Минздраве Коми. – Рассчитываем выполнить необходимые работы до конца сентября.
Редакция «Про Города» оставляет тему на контроле.