На реке в Коми обнаружили тело мертвого мужчины

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усинске завершились поиски рыбака, что пропал больше двух недель назад. Подробности происшествия рассказали в СПАС-КОМИ.

Как сообщили в управлении, 18 июля мужчина 1985 года рождения отправился с друзьями на рыбную ловлю к водозаборному участку реки Усы и бесследно исчез.