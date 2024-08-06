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На реке в Коми обнаружили тело мертвого мужчины

На реке в Коми обнаружили тело мертвого мужчиныФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усинске завершились поиски рыбака, что пропал больше двух недель назад. Подробности происшествия рассказали в СПАС-КОМИ.

Как сообщили в управлении, 18 июля мужчина 1985 года рождения отправился с друзьями на рыбную ловлю к водозаборному участку реки Усы и бесследно исчез.

О происшествии сообщили в полицию и службы спасения. Усинский и Печорский аварийно-спасательные отряды "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС выезжали на место больше пяти раз.

3 июля поступило известие, что тело мужчины, одетого в спасательный жилет, прибило к берегу. Обнаружить его удалось при помощи коптера.Согласно предварительным данным, он выпал из лодки.

Напомним, ранее в Коми возобновили поиски юноши, что пропал на реке Печоре еще в 2020 году. Парень отправился на рыбалку с другом, что произошло дальше, неизвестно. С началом летнего сезона, когда спала вода, спасатели вновь отправились на поиски подростка.

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