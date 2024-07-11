В Коми будут судить члена террористической группировки

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Ему вменяют покушение на государственную измену, шпионаж, участие в террористической организации и приготовление к диверсии.

По следствию, в октябре 2023 года он вступил в украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России"", признанное террористической организацией. Обвиняемый собрал и передал информацию о радиотелевизионном передающем центре в Сыктывкаре для планирования диверсии. Позже он был задержан в Белгородской области при попытке пересечь государственную границу.