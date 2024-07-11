В Коми будут судить члена террористической группировки
- 17:16 11 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Ему вменяют покушение на государственную измену, шпионаж, участие в террористической организации и приготовление к диверсии.
По следствию, в октябре 2023 года он вступил в украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России"", признанное террористической организацией. Обвиняемый собрал и передал информацию о радиотелевизионном передающем центре в Сыктывкаре для планирования диверсии. Позже он был задержан в Белгородской области при попытке пересечь государственную границу.
Дело передано в 1-й Западный окружной военный суд, и расследование продолжается. Максимальное наказание может быть пожизненное лишение свободы. Расследование по другим фигурантам выделено в отдельное производство.
Читайте также:
- Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов
- Чем подкормить малину летом, чтобы была сладкая и крупная
- Радуют с весны до осени: с какими растениями сочетается хоста
- С 12 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ
- Указ подписан: баню придется снести — касается всех, у кого есть дача или участо