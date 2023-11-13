Жителям Коми рассказали, в каких селах растет редкий папоротник

Это растение внесено в Красную книгу

Гроздовник виргинский, известный также как botrychio, является многолетним папоротником, который получил особую защиту в рамках нацпроекта "Экология" в нашем регионе. Его название происходит от греческого слова, которое означает "виноградная гроздь", в связи с тем, что его листья напоминают грозди этого растения. Папоротник обладает уникальной формой роста: его листья формируют розетки, которые могут достигать диаметра до 30 см. Каждое листовое сегмент имеет свою жилку, а листья разделены на множество сегментов, сообщает БНК при содействии центра по особо охраняемым природным территориям.

Гроздовник виргинский включен в Красную книгу РК и является одним из защищенных видов растений. Он обитает в различных типах лесов, таких как лиственничные насаждения, смешанные леса, ельники, лесные опушки, а также на полянах и в зарослях кустарников. Кроме того, его можно найти на лугах. Размножение гроздовника происходит через споры.

В нашем регионе папоротник встречается в бассейне реки Вычегда, в окрестностях Микуни, поселка Ляли, а также в окрестностях деревень Краснояр, Взвоз, Пузла, сел Усть-Кулом, Помоздино и Пожег. Он также присутствует в притоках реки Вычегда. Гроздовник можно найти и в бассейнах рек Печора и Сойва, а также в верховьях реки Илыч.

Для защиты и сохранения гроздовника виргинского были созданы особые заповедники и заказники. Он охраняется в Печоро-Илычском заповеднике, национальном парке "Югыд ва", а также во всех заказниках.