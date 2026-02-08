Масленица 2026: топ-15 рецептов блинов на молоке, кефире и воде

Существуют обычные блины, а есть настоящие десерты, достойные лучших кондитерских. Эти блины именно такие: нежные, тонкие, с насыщенной кокосовой начинкой и сливочным ароматом, они мгновенно вызывают ассоциации со знаменитыми конфетами «Рафаэлло». На Масленицу они становятся абсолютными фаворитами и неизменно вызывают восхищение.

Для приготовления блинов (примерно 18 штук) вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца категории С0, щепотка соли, 1 столовая ложка сахара (или подсластитель по вашему вкусу), 2 столовые ложки растительного масла и 150-160 граммов пшеничной муки. Для начинки подготовьте: 500 граммов мягкого творога, 150 граммов сгущённого молока, 4 столовые ложки кокосовой стружки и, по желанию, миндаль.