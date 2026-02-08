Логотип новостного портала Прогород
Масленица 2026: топ-15 рецептов блинов на молоке, кефире и воде

Существуют обычные блины, а есть настоящие десерты, достойные лучших кондитерских. Эти блины именно такие: нежные, тонкие, с насыщенной кокосовой начинкой и сливочным ароматом, они мгновенно вызывают ассоциации со знаменитыми конфетами «Рафаэлло». На Масленицу они становятся абсолютными фаворитами и неизменно вызывают восхищение.

Для приготовления блинов (примерно 18 штук) вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца категории С0, щепотка соли, 1 столовая ложка сахара (или подсластитель по вашему вкусу), 2 столовые ложки растительного масла и 150-160 граммов пшеничной муки. Для начинки подготовьте: 500 граммов мягкого творога, 150 граммов сгущённого молока, 4 столовые ложки кокосовой стружки и, по желанию, миндаль.

Процесс приготовления начинается со смешивания яиц с сахаром и солью. Затем добавьте молоко и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно размешивая, чтобы получить гладкое, текучее тесто без малейших комочков. Выпекайте тончайшие блинчики на хорошо разогретой сковороде до появления золотистой корочки с обеих сторон.

Для начинки соедините мягкий творог со сгущённым молоком и кокосовой стружкой. Если хотите добавить пикантную нотку, вмешайте мелко рубленный миндаль. В результате получится нежная, кремовая и удивительно ароматная масса. На каждый готовый блин выложите порцию начинки и аккуратно сверните его рулетом или конвертом. При подаче можно посыпать блины дополнительной кокосовой стружкой – так вы достигнете того самого узнаваемого вкуса «Рафаэлло», но в формате изысканного блинного десерта.

Экспертное уточнение: Консистенция теста для тонких блинов должна быть достаточно жидкой, чтобы оно равномерно растекалось по сковороде, образуя тонкий слой. Использование пшеничной муки высшего сорта или с низким содержанием клейковины способствует более нежной текстуре блинов. Добавление растительного масла непосредственно в тесто не только предотвращает прилипание, но и делает готовые блины более эластичными, что облегчает их сворачивание с начинкой.

