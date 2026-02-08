Вношу в горшок — и фикус Бенджамина больше не капризничает: листья перестанут падать в одно мгновение — особый "пинок"

Фикус Бенджамина – популярное комнатное растение, известное своей выносливостью. Тем не менее, даже это неприхотливое деревце может начать сбрасывать листья, особенно в конце лета или осенью. Такая ситуация требует внимания, но не повода для паники. Своевременные действия помогут остановить листопад и вернуть растению здоровый, пышный вид. Забудьте о дорогих и сложных удобрениях. В борьбе за здоровье фикуса вам пригодится одно простое и легкодоступное средство – янтарная кислота. Этот природный стимулятор роста является эффективным решением, способным не только остановить потерю листьев, но и стимулировать активное развитие растения на протяжении всего года.

Почему стоит выбрать жидкую форму янтарной кислоты?