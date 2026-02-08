Логотип новостного портала Прогород
Несколько движений — и нож мясорубки опять острый: всего один предмет поможет заточить его самостоятельно

Мясорубка продолжает удерживать лидерство на кухнях, несмотря на появление множества современных гаджетов. Её предпочитают любители домашней еды, которые избегают магазинного фарша ради свежести и контроля качества. Для долгой службы прибора ключевым становится правильный уход за режущими ножами, которые определяют его эффективность.

Кулинарный эксперт ОлегАрх из блога на Дзене раскрывает лёгкий домашний способ заточки ножей мясорубки без лишних инструментов. Достаточно точильного камня, и процесс доступен любому.

Начните заточку подвижного ножа, плотно прижав его к камню. Делайте круговые движения против часовой стрелки, покрывая всю режущую кромку. Полезная подсказка: работайте небольшими кругами диаметром 1-2 см, чтобы избежать неровностей. Остановитесь, когда тёмные следы исчезнут, а на лезвии появятся блестящие зоны – признак готовности.

Для сетки мясорубки процесс займёт больше времени. Затачивайте только рабочую сторону, контактирующую с ножом. Пример: если сетка имеет отверстия 4-6 мм, проверяйте остроту, проводя пальцем по краю – он должен быть гладким без заусенцев.

Регулярно поливайте камень водой во время работы. Это уменьшает трение и охлаждает металл, делая заточку ровной. Перед началом окуните нож в растительное масло на 1-2 минуты. Масло предотвратит локальный перегрев, особенно полезно для нержавеющих лезвий.

После заточки протрите ножи сухой тканью и проверьте на тестовом куске мяса – фарш должен получаться однородным без волокон. Такой уход продлевает жизнь мясорубке в 2-3 раза.

Экспертное уточнение: Заточка ножей напрямую определяет качество фарша: острые кромки обеспечивают чистый рез, сохраняя сочность мяса и снижая нагрузку на двигатель. Вода охлаждает камень до 20-30°C, предотвращая микротрещины в металле. Масло снижает коэффициент трения на 40%, минимизируя износ. Регулярная процедура (каждые 10-15 кг фарша) повышает производительность на 25-30%.

