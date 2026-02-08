Несколько движений — и нож мясорубки опять острый: всего один предмет поможет заточить его самостоятельно

freepik

Мясорубка продолжает удерживать лидерство на кухнях, несмотря на появление множества современных гаджетов. Её предпочитают любители домашней еды, которые избегают магазинного фарша ради свежести и контроля качества. Для долгой службы прибора ключевым становится правильный уход за режущими ножами, которые определяют его эффективность. Кулинарный эксперт ОлегАрх из блога на Дзене раскрывает лёгкий домашний способ заточки ножей мясорубки без лишних инструментов. Достаточно точильного камня, и процесс доступен любому.

Начните заточку подвижного ножа, плотно прижав его к камню. Делайте круговые движения против часовой стрелки, покрывая всю режущую кромку. Полезная подсказка: работайте небольшими кругами диаметром 1-2 см, чтобы избежать неровностей. Остановитесь, когда тёмные следы исчезнут, а на лезвии появятся блестящие зоны – признак готовности.